中市府表揚216位民政志工 感謝共創城市幸福力

記者張秉淞／臺中報導

中市府民政局今（31）日在潮港城舉辦「民政志工表揚暨聯誼推廣活動」，表揚來自各區公所、戶政事務所、孔廟及生管處，共計216名績優民政志工。民政局長吳世瑋表示，志工是城市幸福溫度的傳遞者，感謝民政志工夥伴長期無私奉獻，投入志願服務，成為市政推動的重要後盾，也期盼更多市民加入志工行列，匯聚愛與關懷的力量，共同推動臺中持續發展，打造更幸福宜居的城市。

吳世瑋指出，民政業務包羅萬象，涵蓋人生各個階段，從出生登記、婚姻、兵役到喪葬，幾乎每個重要時刻都與民政息息相關，作為第一線服務機關的各區公所、戶所、生管處及孔廟，服務的品質與深度都必須更臻完善，感謝民政志工夥伴長期不辭辛勞，成為民政單位最穩定且可靠的堅強後盾，市府藉此機會公開表揚，期盼志工夥伴持續與市府攜手合作，讓臺中愈來愈好，市民愈來愈幸福。

吳世瑋提到，民政局長期輔導所屬單位推動志願服務業務，積極擴展服務能量，今年更榮獲「臺中市114年度志願服務方案成果評選」3項大獎，包括「推動高齡志工方案甲等」、「推動青年志工方案甲等」及「志願服務多元創新方案甲等」，充分展現民政局在強化志工服務量能、推動青銀共榮與創新發展上的卓越表現，也期盼未來持續透過跨世代合作與創新行動，帶動更多市民投入志願服務。

立法院副院長江啟臣表示，臺灣最美麗的風景是人，而志工正是這份美麗最真實的象徵，感謝志工長年投入基層服務，以熱忱與行動讓臺中更美、更溫暖，同時也感謝第一線公務人員的努力，民政工作如同服務業，每個細節與態度都深深影響市民感受。江啟臣強調，志工與民政團隊的通力合作，是推動城市進步與提升幸福的重要力量，並期勉志工秉持「助人為快樂之本」的精神，持續發光發熱，讓服務成為城市最溫暖、最感動的力量。

民政局指出，在西區區公所服務的陳淑婉志工高齡近90歲，是此次最年長的獲獎者, 她常笑著說：「來公所服務，讓她忘了年齡，也忘了病痛。」以實際行動證明年齡不是限制，而是熱情的見證；而服務年資最資深的志工為南區區公所的林碧霞，投入志願服務近25年，她將每位洽公民眾視為家人，以一句簡單的問候、一次有效的引導傳遞關懷，讓服務成為她生命中不間斷的溫暖旅程。

此外，服務於后里區戶政事務所的羅江錦如志工，累積服務時數達4,598小時，是服務時數最高的志工，她默默耕耘、堅持助人，把每一次服務都視為成就人生的一塊拼圖，讓日子在付出中充滿意義。

民政局說明，此次受表揚的績優民政志工共216位，包括各區公所130位、各戶所78位、生管處及孔廟各4位志工。其中，服務時數達1,000小時以上者有71位，服務年資逾10年的則有72位。此外，孔廟榮獲「高齡志工方案優等獎」、梧棲區公所榮獲「多元創新方案優等獎」，西區戶政事務所則榮獲「青年志工方案優等獎」，期盼藉由此次表揚活動傳遞志工熱情，拋磚引玉，吸引更多市民響應志願服務行列，攜手讓臺中更美好。

中市府民政局今日在潮港城舉辦「民政志工表揚暨聯誼推廣活動」，表揚來自各區公所、戶政事務所、孔廟及生管處，共計216名績優民政志工。（記者張秉淞攝）