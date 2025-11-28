中市府表揚47家幸福企業 肯定打造優質職場環境

推動幸福五星獎獲獎單位合影。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府勞工局持續推動「幸福職場評選活動」，致力於構築安心、幸福、共榮的勞動環境，今年度幸福職場評選結果揭曉，共有四十七家優質事業單位脫穎而出，中市政府二十八日舉辦幸福職場表揚典禮，由勞工局長林淑媛親自頒獎表揚，並頒發總價值三十六萬元的公益性獎品，肯定這些企業在優化職場環境上的卓越表現

勞工局表示，今年度共有一百五十四家報名星等獎，創民國九十六年開始舉辦幸福職場評選後最多，顯現台中企業廠家不斷提升職場環境及營造幸福感，藉由幸福職場五大面項制度化評選，計二十四家優質事業單位獲星等獎（五星獎八家、四星獎八家、三星獎八家）、一家獲幸福標竿獎（事業單位獲兩次五星獎）、四家集團獲推動幸福五星獎，八家企業提出十二項具創意措施榮獲幸福創意獎。另曾獲幸福標竿獎事業單位，如中國醫藥大學附設醫院、宏全國際、宜家家居台中分公司、屋馬崇德有限公司、國家中山科學研究院航空研究所及美律實業等六家優質企業，續展現幸福職場理念及作為，榮獲幸福洋溢獎殊榮。

林局長說明，多家獲星等獎優質企業今年度提出亮眼且因應時勢的具體措施，如台中榮民總醫院建置五星級運動中心供勞工使用、且成立員工托育托兒中心，中市大里區農會優於法令提撥百分之十四勞工退休金，且每年舉辦國內外自強活動，並補助勞工健檢一萬五千元，台中商業銀行成立員工持股信託、提供色香味俱全的員工午餐，市府期望由優質企業帶頭引領，將幸福職場的理念逐步推展至中市各行各業，與市府攜手實現社會共榮勞資雙贏的成功典範。