中市府表揚47家幸福企業 肯定打造優質職場環境
記者張益銘／臺中報導
中市勞工局持續推動「幸福職場評選活動」，致力於構築安心、幸福、共榮的勞動環境，今年度幸福職場評選結果揭曉，共有47家優質事業單位脫穎而出，中市府今（28）日於市府4樓川堂舉辦幸福職場表揚典禮，由勞工局長林淑媛親自頒獎表揚，並頒發總價值36萬元的公益性獎品，肯定這些企業在優化職場環境上的卓越表現
林淑媛表示，今年度共有154家報名星等獎，創民國96年開始舉辦幸福職場評選後最多，顯現臺中企業廠家不斷提升職場環境及營造幸福感，藉由幸福職場5大面項制度化評選，計24家優質事業單位獲星等獎(五星獎8家、四星獎8家、三星獎8家)、1家獲幸福標竿獎(事業單位獲2次五星獎)、4家集團獲推動幸福五星獎，8家企業提出12項具創意措施榮獲幸福創意獎。另曾獲幸福標竿獎事業單位，如中國醫藥大學附設醫院、宏全國際、宜家家居臺中分公司、屋馬崇德有限公司、國家中山科學研究院航空研究所及美律實業等6家優質企業，續展現幸福職場理念及作為，榮獲幸福洋溢獎殊榮。
林淑媛說明，多家獲星等獎優質企業今年度提出亮眼且因應時勢的具體措施，如臺中榮民總醫院建置五星級運動中心供勞工使用、且成立員工托育托兒中心，中市大里區農會優於法令提撥14%勞工退休金，且每年舉辦國內外自強活動，並補助勞工健檢1萬5千元，臺中商業銀行成立員工持股信託、提供色香味俱全的員工午餐，市府期望由優質企業帶頭引領，將幸福職場的理念逐步推展至中市各行各業，與市府攜手實現社會共榮勞資雙贏的成功典範。
獲獎單位及其全體參與員工。（記者張益銘攝）
推動幸福五星獎獲獎單位。（記者張益銘攝）
星等獎獲獎單位。（記者張益銘攝）
