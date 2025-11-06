中市府豬瘟懲處出爐！綠批棄車保帥 藍籲記取教訓

中市府懲處出爐，綠批棄車保帥，藍籲記取相關教訓。（圖：寇世菁攝）

全國豬隻禁宰禁運今天（6日）中午起，陸續解封，台中市政府行政懲處出爐，農業局長、環保局長、動保處長下台。綠營痛批歹戲拖棚，棄車保帥，要求盧秀燕市長出面道歉，別再以官員下台作為卸責手段。藍營表示，尊重市府懲處，並要求市府應記取相關教訓。

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，全國禁運禁宰15天，中央地方全力防疫，將病毒鎖在案場，疫情不外流，全國清零，今天（6日）中午起，恢復豬隻運輸，7日凌晨起，恢復拍賣屠宰。各方關注究責議題，台中市府中午公布行政懲處結果，農業局長、環保局長未恪守中央防疫指引，導致重大風險，兩人免職、動保處長未確實督導，免去機關首長職務。對此，民進黨議員江肇國批評，從疫情爆發後，市府拚命硬拗、說謊成性，非得等中央拆穿謊言，才願意承認錯誤，暴露中市府防疫體系全面崩壞，盧秀燕如今只讓兩名局長下台交差，根本是棄車保帥。

廣告 廣告

民進黨議員陳俞融表示，先前多次要求兩局處長下台負責，盧市府始終充耳不聞、拖到今天才動作。期許新上任局長要上緊發條、真正改革，補上防疫破口、強化行政效能，議會將持續嚴格監督，市政不能再掉以輕心。民進黨議員陳雅惠批評盧市長，危機處理遲緩，輿論壓力爆發後，才讓兩局長下台，顯示決斷力不足，只懂事後切割卸責。

國民黨團書記長李中議員則表示，非洲豬瘟疫情獲得控制，中央也宣布解禁豬隻運輸與屠宰，台中市政府今天（6日）做出相關懲處，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益皆免職，動保處長林儒良免去機管首長職務。黨團表示尊重，並要求市府應記取相關教訓。

李中說，人事權本來就是市長的行政權，這次豬瘟事件發展至今，可看出相關單位在疫情剛爆發時處理雜亂無章，針對相關人員的行政疏失，市長決定給予免職、免去首長職務的處分，黨團都尊重市長行政權，也希望市府記取這次教訓，未來在管理、督導更嚴謹。（寇世菁報導）