中市府跨局處全面防堵非洲豬瘟 民間企業捐贈檢測試劑

《圖說》民間企業捐贈非洲豬瘟檢測試劑儀式。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市府30日表示，跨局處防疫工作持續進行，由農業局動保處及區公所全面加強養豬場現場訪查與採檢作業，截至29日已完成152場養豬場豬隻健康訪查，並於10月28日採血22場67頭送檢，檢驗結果均為陰性。

中央前進應變所30日特別舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈儀式，由民間企業捐贈1000劑試劑給政府，不僅可縮短檢測時間，還能一次檢測10樣品，行政院長卓榮泰及市長盧秀燕共同出席，感謝捐贈單位。

廣告 廣告

農業部常務次長杜文珍表示，目前全國僅確認台中一處非洲豬瘟陽性案例，為協助地方政府，中央已邀集專家組成疫調團隊，針對台中市的疫調報告進行精準調查，確認感染源與可疑路徑。她再次呼籲，除防疫人員外，民眾切勿進入豬場或畜牧場，以免造成交叉污染風險。

台中市府農業局指出，目前共掌握13場30頭斃死豬，PCR均陰性，也已依規完成化製處理，降低病原擴散風險。此外，10月28日於龍井區查獲不明來源廢棄豬腎，送驗結果亦為陰性。農業局強調，將持續與中央保持密切合作，全力守護畜牧業生產安全，維護市民健康。

環保局說明，為全力防堵非洲豬瘟，10月28日起新增文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受去化場所，原開放的12處垃圾衛生掩埋場已完成階段性防疫任務，其中9處已於昨日完成覆土封場並予消毒，即日起採衛生掩埋者減為3處，並以綠能沼氣發電及焚化發電為主要去化管道。

另外，外埔綠能生態園區自108年7月9日啟用以來，每日約處理110公噸生廚餘，統計昨日熟廚餘去化情形，焚化發電進場約190公噸，已佔全數進場量約260公噸的73%，未來並將持續推動綠能沼氣發電及焚化發電。

環保局已針對轄內養豬場執行三輪稽查，不僅依環境部環境管理署的計畫每週查核一次，更以嚴格的方式每日稽查，盤點台中共37處養豬場，除案發畜牧場外，其餘36處養豬場皆已於24日完成全數現場查核，並於27、28、29日完成案發場視訊稽查，確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。