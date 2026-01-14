中市府輔導工業區外合法工廠擴廠，特定農業區核定27家、引資近200億元，創造約2,000個在地就業機會。（圖：中市府提供）

工業區外合法工廠擴廠不易，台中市府協助業者依法升級轉型，截至114年底，經發局成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家，加計一般農業區，全市共54家業者申請，已核定45家，整體可新增產業用地約25.8公頃，預估引進投資金額約200億元，並創造約2,000個在地就業機會，兼顧農地保護與產業發展，展現政策推動成果。

經發局表示，行政院於107年核定工業區外合法工廠毗連擴廠相關審查處理計畫，協助位於特定農業區之合法工廠，在不影響農地整體利用原則下，解決產業發展受限問題。申請案件須符合設廠5年以上、非坐落農產業專區、具一定規模且不易遷廠，並於申請前5年內無環保違規紀錄等嚴格條件，且設有受理期限與家數上限，由地方政府負責受理、審查與輔導。

經發局說，市府審查過程需會同農業、環保、水利、交通、農田水利署、都市發展、地政及區公所等相關單位，依各主管法令逐案檢視，就污水搭排、灌溉排水、道路通行、周邊農地完整性、隔離設施，以及擴廠必要性與合理性等面向進行審核，確認業者均提出具體可行方案且無反對意見後，才會核定；核定後並每半年定期辦理查核追蹤，持續督促業者依計畫內容確實執行。

在已核定案例中，經發局指出，傳統糕餅產業「裕珍馨」於台中外埔區投資逾3億元興建新廠房並擴增產線，導入自動化製程、物聯網及大數據分析技術，同時採用綠色能源與節能設備，提升生產效率與產品品質，成為傳統食品產業轉型升級的具體示範。

此外，市府近期亦將新增核定神岡在地企業「正豐梭管」合法擴廠。經發局說，正豐梭管於民國79年設立，深耕神岡逾35年，近年因應產業轉型及承接家族機械設備製造事業，原有廠房已不敷使用；同時呼應政府循環經濟與永續利用政策，將織布機梭管製程所產生之廢棄木材循環再利用，結合木材貼合技術，成功研發具防火、防水及環保特性的複合實木纖維水泥板，並取得台灣及日本專利，跨足綠建材市場，成為國內少見將梭管廢棄木材實際應用於建材的創新案例。為因應新產品於今（115）年上市及量產需求，正豐梭管規劃投入近3億元擴廠，新建廠房面積近900坪，預計創造18個在地就業機會，並同步栽種49棵喬木及設置約2,100平方公尺太陽能光電設施。

經發局強調，市府透過嚴謹審查與持續輔導機制，協助合法工廠在符合規範下因應產業升級需求，同時引導企業導入自動化、綠能與循環經濟作法，兼顧產業發展、農地保護與環境永續，未來將持續推動台中產業穩健升級、投資加值與在地就業成長的良性發展環境。（寇世菁報導）