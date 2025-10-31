中市府連案場豬糞都沒清 專家示警：上二輪清潔員恐成非洲豬瘟傳播工具

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情，台中市府連2次清消，案場環境仍持續檢出陽性反應，隨中央派遣化學兵協助清潔、消毒，才發現原來該案場連豬糞都沒清，專家示警，之前協助清消的台中市人員衣物也要丟棄焚毀或消毒，車輛等也要消毒，否則將淪病毒傳播工具。

非洲豬瘟病毒極為頑強，可在環境中至少存活1個月，屏科大獸醫系教授林昭男指出，染疫豬隻的排泄物、分泌物等都有高病毒含量，該案場內堆置的雜物等也一定有高濃度病毒，潔案場時，一定要徹底將糞土、雜物移除後，再進行清潔與消毒，只是朝案場噴灑消毒水，無法達到「清消」的效果，他也提醒，飼主的家裡應該也同樣有污染，應納入消毒與核酸採樣的地點。

廣告 廣告

有在豬病領域研究長達40年的不具名專家指出，部分國家爆發首例疫情後，就是因為清潔人員沒有落實清消，最後帶出病毒再到其他養豬場，才導致整體疫情失控，他表示，清潔人員在消毒案場時，如穿脫隔離衣，必須要區分污染區與清潔區，清潔後，所有的衣物等都要在污染區脫下後消毒，運輸車輛也一定要徹底清潔後再消毒並烘乾，以阻絕所有病毒被傳播帶出的可能性。

該專家感嘆，台中市政府不僅遲遲未徹底管制案場人流，許多民眾到有高濃度病毒的案場看熱鬧，甚至執行清潔消毒的SOP時，連徹底移除案場內雜物、糞土等都沒有落實，非常擔憂病毒也可能隨前2次執行清消的中市府人員帶出，呼籲相關人員一定要落實清潔消毒，也絕對不要到訪任何養豬場。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中市非洲豬瘟案場仍檢出2處陽性 應變中心：已協調化學兵會同專家清消

非洲豬瘟》豬隻禁運禁宰衝擊業者 農業部補貼措施出爐

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口

