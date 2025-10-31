中市府連非洲豬瘟案場豬糞都沒清 今再加派50名化學兵清消
首次上稿 11:33更新時間 18:58(新增晚間消毒行動)
〔記者楊媛婷／台北報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市府連2次清消，仍連續在案場相異2處檢出陽性，為落實清消，中央昨派國防部化學兵與專家團體協助，農業部今(31日)表示，因案場內仍有許多糞便雜物，從原派30名化學兵外，再增派50名協助，目標中午前完成清潔工作，再展開消毒，化學兵已於今晚6時15分分3組進場執行消毒。
國內爆發首例非洲豬瘟疫情，台中市政府對該案場連續2次清潔消毒後，經環境採檢，仍連續被檢出非洲豬瘟病毒陽性，第1次清消時是在種公豬欄、電擊撲殺處檢出，第2次則是在牆壁、飲水處檢出，且環境仍堆置許多雜物。
農業部長陳駿季昨表示，這顯示案場清消並未確實，案場的病毒仍有可能被攜出到其他縣市，因此已由國防部派遣化學兵由中央專家團隊指導下協助清消。
農業部今表示，30名化學兵於昨天晚間9時30分抵達現場，並完成行前說明，經強調作業安全與防疫規範後，於深夜10時30分整裝完畢進行案場清潔作業，因案場即使經過2次清消，但是清潔程度仍未達理想，優先清除案場內的泥土、糞便、雜物等，先改善現場環境。
農業部表示，為加速作業速度，國防部今天上午再加派50名化學兵支援，今上午9時30分進場執行清潔作業的人力有國防部派出的砲指部化學兵80人，還有台中市府派出動保處22人，目標在中午前完成清潔工作，隨即就會展開全面消毒，其中消毒作業會有國軍消毒組35人，台中市環保局2名人員則在現場待命。
應變中心說明案場最新清消狀況，國防部派遣的化學兵已在今天晚間6時15分起分3組進場執行消毒作業，並由農業部獸醫所專家同步入廠了解，並指導消毒工作。
