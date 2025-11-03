中市府違規偷消毒！害豬瘟檢測延期 農業部：現場地面沒乾

國軍前往台中梧棲非洲豬瘟案場進行清消。取自台中市政府官網



台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟病例，多次清消後仍有病毒殘留，中央派遣國軍化學兵於10月30日、31日進場消毒，原定今天（11/3）消毒液乾燥後採樣，但台中市府卻私自進場噴灑消毒液，獸醫所今天前往豬場發現地面仍未完全乾燥，宣布暫緩採樣。

台中市政府昨被發現未依中央防疫規範，擅闖疫情豬場再度清消，農業部長陳駿季痛批「自走砲」，因案場若仍有消毒液體，會產生偽陽性，市府行為實在魯莽；台中市府回應，動保處鄭姓人員誤解動保處黃姓組長指令，市府將依規定全面徹查，嚴厲處分。

農業部獸醫研究所所長鄧明中今表示，獸醫所上午10時派遣人員抵達豬場時，發現地面仍未完全乾燥，不確定是否受到昨天台中市府消毒影響，先暫緩採樣，持續觀察至下午5時，確定地面仍未乾燥、無法採樣，將擇期進行。

