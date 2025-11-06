中市府遭控豬瘟疫調造假 獸醫佐喊冤：沒診斷僅通報1次

台中市議會7日將進行非洲豬瘟專案報告，王姓獸醫佐6日跳出來打臉市府疫調報告，否認自己10月13日有通報疫情，也沒有診斷為疑似放線桿菌胸膜肺炎，質疑該報告錯誤百出。市議員周永鴻痛批市府說謊卸責，要求公布約談4位獸醫和養豬協會的筆錄內容。市府指出，均已移請地檢署釐清，府內並已進行相關人員責任的調查與追究。

王姓獸醫佐6日跳出來打臉市府疫調報告，否認自己10月13日有通報，也沒有診斷為疑似放線桿菌胸膜肺炎。（圖／周永鴻提供）

周永鴻今指出，他接獲王姓獸醫佐陳情，明確指出市府專案報告中的疫情調查內容錯誤百出，扭曲事實。王姓獸醫佐透過他提出具體聲明，希望釐清真相。

王姓獸醫佐在聲明中指出，10月10日接到豬農來電說「豬隻流鼻血，經詢問其他豬農都覺得疑似放線桿菌胸膜肺炎（app），問怎麼辦？」因連假期間無法帶獸醫師去看，他回說，「如果是app，場裡有什麼藥？」豬農稱「有剩的藥」。王姓獸醫佐表示當時就請豬農試試看，後續再觀察。

王姓獸醫佐提到，10月13日豬農來電說「要正常出豬了」，豬農通知不用找人來看，所以他當天並未通報動保處。10月19日接到電話說有公母豬死亡且數量增加，他認為情況不對，答應20日到場了解並說服豬農應立即通報，他也協助通報。

周永鴻批評，10月14日動保處人員既然已經到場，為何不採檢？僅聽信豬農1句「用藥後改善」就離開，這樣的防疫態度才是真正釀成延誤的原因，但市府至今沒有任何交代。

周永鴻強調，中市府團隊防疫鬆散，甚至到荒廢的程度，才造成全台首例非洲豬瘟破口，卻還要在議會報告中公然說謊卸責？動保處應該公布約談4位獸醫和養豬協會的筆錄內容，才能讓大家釐清真相。

台中市政府農業局表示，疫情爆發後，市府立即依照中央指引啟動防疫措施，同時展開相關人員疫調作業，並即時更新資訊向外界說明，讓事件全貌公開透明。對於各界在市府疫調過程中的相關評論，市府均已移請地檢署釐清，府內並已進行相關人員責任的調查與追究。

