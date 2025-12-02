中市府都發局攜手中央擴大合作 共推「防災士」培訓 提升社區防救災實力

台中市政府都發局與內政部國土署擴大合作辦理防災士培訓報名訊息。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】近年來氣候及環境變遷，天然災害頻繁且災害規模有擴大的趨勢，為強化市民防災意識，台中市政府都發局與內政部國土管理署擴大合作，12月24日、25日將於慈濟台中靜思堂舉辦「114年度中部場防災士培訓課程」，課程號召100名市民自主參加培訓，希望藉由培訓課程，共同提升社區的防救災實力。

都發局表示，防救災需要跨機關、跨業別及全民一同參與，才能發揮整合的力量，達到防災的最大效能。今年6月市府委託逢甲大學營建及防災中心辦理防災士培訓課程，報名情形踴躍，成功培訓30位防災士，12月將再與中央合作擴大舉行，優先培訓中部地區8層樓以上、現任公寓大廈管理委員會成員，也歡迎管理服務人員、公寓大廈相關從業人員及關心公寓大廈議題者踴躍報名參加。

廣告 廣告

防災士課程為期2天，即日起開放報名 (報名連結：https://forms.gle/MYneo3hwuPiJkQo48 ) ，課程由政府全額補助，參訓人員除需接受社區防災計畫、防災工作推動與運作等課程訓練外，也需要接受基礎急救訓練、急救措施實作、個人與居家防護措施(情境演練)等，通過測驗後即可取得防災士證書，成為民間自主防災的種子，強化社區自主防災能力。

都發局補充，為提升建築物使用安全，都發局依中央政策已將6層樓以上H-2類集合住宅，全面納入建築物公共安全檢查申報範圍，申報期間為每年1月1日至3月31日。自111年起已推動8至15層集合住宅公安申報輔導，今年進一步將6至7層社區納入輔導範圍，並舉辦12場地方說明會，透過宣導、訪視及輔導等多元措施，協助更多社區完成公安申報，建構更安全的居住環境。