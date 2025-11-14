中市府都發局施工管理穩健提升 連續８年蟬聯全國「特優」肯定

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】內政部近日公布「114年度建築物施工管理業務考核計畫」結果，台中市以滿分100分再度榮獲全國最高等級「特優」，成為全國唯一連續八年獲此殊榮的直轄市政府。市府都發局表示，此成就彰顯市府在施工管理、數位治理與安全管控上的持續精進，回應市民對工程品質、公共安全與廉能政府的期待。

落實工地專案稽查。（圖/中市府都發局提供）

都市發展局自107年起建置「建築物施工管理e化管制系統」，整合開工申報、樓層勘驗及使用執照核發流程，全面線上辦理，實現作業標準化、透明化與高效率。「施工管理e化APP」提供即時雙向推播功能，掌握工地進度、迅速應對突發事件。未來將導入AI輔助施工監控與風險預警，提升精準度並兼顧節能減碳。

落實工地自主檢查。（圖/中市府都發局提供）

自110年起，市府啟用「營建剩餘土石方GPS管理系統」，要求運輸車輛回傳行駛軌跡，有效杜絕違規棄土，保障居住環境安全。未來，台中市將配合中央政策導入電子聯單管理運輸流程，並修訂後端去化相關法規與配套措施，建立完整、透明、可追蹤的土石方管理機制，持續提升管理效率與公共安全。

施工中工地。（圖/中市府都發局提供）

市府引入專業公會提供技術支援，涵蓋進度勘驗、鄰損會勘、專案稽查及竣工查驗，確保施工管理專業、公正且嚴謹。另為提升工地管理強度，市府自113年度起逐年編列預算，積極執行工地專案稽查作業，針對地下室深開挖、高樓層施工架等高風險工地，加強稽查頻率與強度，落實「預防重於補救」原則。

施工中工地。（圖/中市府都發局提供）

都發局長李正偉表示，連續八年榮獲特優，彰顯市府長期專業治理、嚴格稽查及數位化管理的成果。未來將持續完善現場稽查制度，深化智慧化管理，並結合專業公會資源，進一步提升施工品質與安全。

落實工地專案稽查。（圖/中市府都發局提供）

都發局強調，市府將透過AI技術優化施工管理系統、強化跨單位橫向聯繫合作及並整合專業公會技術資源等措施，持續精進施工安全管理業務，以期打造更安全、宜居的城市環境，讓每位市民都能安心安居、樂享生活。