中市府都發局與工會簽訂團體協約 勞工局：促進勞資關係良性發展

台中市政府都市發展局與其工會於5日舉行團體協約簽約儀式。（圖／取自台中市政府網站）

台中市政府都市發展局與其工會於5日舉行團體協約簽約儀式，由局長李正偉與工會理事長廖國光代表簽署；勞工局長林淑媛及中市產業總工會理事長黃文峯到場見證，肯定工會長期推動勞資和諧之努力。

林淑媛表示，都市發展工作具高度專業性，涉及都市計畫、建築管理、建築安全及居住品質提升等重要市政，均仰賴同仁專業投入與團隊合作。此次團體協約之簽訂，不僅進一步強化同仁權益保障，並可提升行政效率及市政服務品質，打造安全、友善及專業之職場環境，讓市民能夠感受更優質、更便民之公共服務。

廣告 廣告

都發局指出，工會自104年成立以來，在歷任理事長及理、監事會成員共同努力，以及市府多方支持下，秉持「理性對話、互信共榮」原則，就勞動條件、職業安全衛生及勞資溝通機制等面向，建立起具體完善的制度與保障，讓同仁能在更安心之工作環境中投入公共服務。值得一提的是，工會近期為行政助理同仁爭取薪資調幅至最低工資1.1倍，展現積極爭取勞工權益之具體成果，亦有助提升行政效能與同仁工作士氣。

勞工局進一步指出，都發局工會是市府重要合作夥伴，於勞資協商期間，勞工局都派員列席每次協商會議，提供相關法令釋疑與輔導建議。本次完成團體協約簽訂，期能形塑勞資合作典範，並帶動更多工會及事業單位推動團體協約，促進勞資關係良性發展。

另外，勞工局表示，將持續配合「勞動部獎勵工會簽訂團體協約實施要點」，組成團體協約輔導服務團隊，深入工會及事業單位辦理到場輔導，積極協助推動團體協約協商，促進勞資關係穩定，強化事業單位與工會組織之永續共榮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

樂園成監獄2／五成早夭！野柳海洋世界又違法繁殖 母子3海豚困小池如囚犯

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動