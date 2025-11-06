中市府開鍘！非洲豬瘟防疫頻出包 農業局、環保局長與動保處長遭拔官

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，影響全台豬隻禁運禁宰15天，直到明(7)日才正式解封。而台中市府疫調及防疫頻頻出包，引發外界抨擊，要求究責。台中市政府今(6)日發布聲明，農業局長張敬昌及環保局長陳宏益因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。

台中梧棲一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，不過台中市政府在疫調及防疫過程連連出包，從豬場獸醫師、廚餘蒸煮再到市府人員擅闖清消，引發一連串爭議。外界究責聲不斷，台中市政府則在今日宣布，農業局長張敬昌和環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央防疫指引致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。

另外，動保處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。台中市府表示，其餘涉有疏失人員均已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。

