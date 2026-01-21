中市府防建築工地墜落職業災害 啟動專案檢查

（中央社記者郝雪卿台中21日電）春節將屆，為防範歲末趕工可能引發職業災害，台中市勞工局今天宣布啟動「建築工地墜落打擊專案檢查」，鎖定300多個工地加強勞動檢查為安全把關。

台中市政府勞工局說明，從1月20日起至3月3日止，啟動「建築工地墜落打擊專案檢查」，特別鎖定曾發生職業災害的營造工地、大型廠房興建與重大工程案件等300多個工地，針對高處作業易發生墜落危害場所，加強勞動檢查與現場安全把關。

勞工局昨天上午進行擴大專案聯合檢查，共檢查8家工地，開立停工通知5件，罰鍰處分7件次、共裁罰新台幣100萬元；除協助輔導業者辦理改善外，並要求工地持續強化墜落預防措施及落實安全施工作業標準。

廣告 廣告

檢查過程中，勞工局發現，主要違反事項包括原事業單位未善盡承攬管理責任、施工構台未依結構力學妥為設計、開口防護措施不足、施工架未設置上下設備、護欄及鋼筋散放於施工架等。

台中市勞工局長林淑媛指出，依近年職災統計分析，發現營造業職業災害仍以高處墜落事故占比最高，多起因於施工架、樓梯、電梯、屋頂、開口部分等高處作業未設置安全護欄、安全網或未確實使用安全帶及安全帽而發生，且易造成永久性失能傷害，甚至致死之憾，因此墜落防範工作，被視為營造作業中最關鍵、也最容易被忽略的風險環節。

市府提醒各營造工地，春節連假後復工前，務必進行全面的安全盤點與教育宣導，確認安全帽、安全帶等個人防護具齊備，並於開工首日加強安全提醒，協助勞工收心回到穩定、安全的作業狀態。（編輯：蕭博文）1150121