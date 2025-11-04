中市府防疫全府級會議 盧秀燕：疫情清零圍堵在個案案場
【民眾網諸葛志一台中報導】因應非洲豬瘟防疫，台中市政府 3日召開非洲豬瘟擴大會議，針對中市非洲豬瘟緊急應變小組的執行情形進行報告，並針對疫後規劃產業輔導措施。市長盧秀燕表示，中市府擴大全府級召開會議，在清零前的最後階段，把疫情圍堵在個案案場，避免對全國、中市養豬場造成影響，中央設定潛伏期為15天禁制期，現已過去13天，市府務必全力以赴，再盤點、再擴大，守護台中、也守住台灣。
農業局表示，因應疫情期間中央禁止使用廚餘飼養豬隻，農業局主動造冊及關懷輔導中市36場廚餘養豬場改用飼料，除配合中央每頭補助300元，再加碼每頭100元，提供「飼料差額補助」，減輕廚餘養豬畜牧場成本壓力，確保防疫政策順利推動及協助轉型使用飼料，與畜牧業者攜手守住中市八萬頭豬隻健康防線，確保供應穩定、市民安心。
環保局說明，自 3日起將后里焚化廠一併納入廚餘處理場所，進廠焚化發電約316.19公噸，累計焚化發電1430.03公噸。市府力挺第一線防疫人員，依據過磅紀錄的噸數以及簽名紀錄，發放每車次補助250元至1,500元清運津貼，今日共發出「廚餘清運津貼」60車次、4萬4,750元，維持全市廚餘收運作業不中斷。
環保局補充，津貼發放將追溯自10月23日起至11月6日共計15日，進廠廚餘車廚餘桶要加蓋、蓋帆布等污染防治措施，以符合廢棄物清理法規定，並且填寫廚餘來源過磅簽名才提供補助。也呼籲民眾廚餘排出前瀝乾水分，再交由清潔隊廚餘車或合法清除或再利用機構清除，共同兼顧防疫與環保。
經發局積極推動「加碼紓困挺肉商」補助金額每攤1.5萬元，針對中市公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，今(3)日啟動補助金發放，涵蓋16處市場(集)、121位攤位，總發放補助金額181萬5,000元，包含建國市場、第三市場、霧峰市場、梧棲第一市場及金谷市集等，預估明日發放80位，後天將再發放150位，期能在第一時間將補助金送達攤商手中，盼實際減輕攤商營運壓力。另針對停業期間出國者，將由市場管理員主動通知所屬攤商至管理室領取補助金，力挺攤商度過難關。
衛生局每日派員執行市售豬肉及其製品查核，截至 3日止，已累計查核1,083件，全數合格，中市豬肉產品來源清楚，供應安全無虞。為確保市售豬肉來源合法且安全，將持續加強稽查市場、超市、量販店及餐飲業等販售通路，並將查核成果定期公開，讓市民安心購買。
