中市府防疫加嚴 肉品標示、運輸查核、校園午餐防護升級

中市府防疫加嚴，肉品標示、運輸查核、校園午餐，同步防護升級。（圖：中市府提供）

豬隻屠宰解禁，台中市政府啟動自主加嚴查核措施，針對市售豬肉產品標示、來源及運輸衛生，全面盤點。截至6日止，衛生局完成1,225件肉品稽查，檢驗結果皆符合規定，包括60家東南亞餐飲業者，共140件產品，也未查獲違規或廚餘流向異常情形。

衛生局表示，為控管肉品運輸過程，市府於禁令解除當日即要求21家食品業者，落實運輸車輛清潔與消毒，並完成結果回報。至昨日中午為止，全數車輛皆完成清消。市府也同步部署「校園午餐肉品聯合稽查專案」，今日起，一週內查核20家團膳業者及134所自辦午餐學校，全力維護學童餐食安全。

非洲豬瘟禁令解除，恢復批發、拍賣與屠宰作業，市府經發局長張峯源表示，持續落實四大措施，全力穩定豬肉市場秩序、確保供應品質安全，並透過多元行銷活動，鼓勵民眾安心選購、支持在地豬肉產業。在加碼補助豬肉攤商部分，包含公有、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，共50處市場、418攤豬肉攤商，核發每攤1.5萬元補助金，及公有市場免收使用費。

由於目前仍禁止廚餘養豬，為確認台中各養豬場能遵守防疫規定，防止違法使用㕑餘餵食，市府持續加強查核再利用養豬場，以比中央環境部更嚴格的方式，執行查核，每天以人盯場、人盯桶的做法，執行視訊稽查確認飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，並實施錄影建檔管制，同時配合部分解封，依環境部訂定的稽查計畫，加嚴以每場兩週1次頻率查核，並參照環境部後續稽查作滾動式調整。

嚴防㕑餘養豬！中市農業局和環保局持續加強查核。（圖：中市府提供）

另外，因為全面禁用廚餘養豬，豬農須改用飼料，飼養成本隨之上升，為減輕農民負擔，台中市政府配合中央政策，除中央每頭豬補助300元，再加碼補助100元，合計每頭豬補助達400元。市府並持續針對高風險養豬場進行每日訪查與採檢作業，確保防疫措施落實，穩定地方畜牧產業，守護台中市養豬防線。（寇世菁報導）