中市府非洲豬瘟疫調出爐！吳靜怡：又改口通報日期！
論壇中心／郭芳瑜報導
台中非洲豬瘟疫調隔了七天終於出爐，市府推說是因為豬農疫調不精確，但最新疫調查出，養豬協會在10月11日即通報動保處，說有20豬隻死亡。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前告訴大家的是10月14日動保處有去關心，結果隔了這麼多天的正式版本又往前推三天。
台中市政府的正式疫調指出，養豬協會10月11日通報動保處，有20豬隻死亡，推測為丹毒，動保處隨即派賴姓獸醫了解情況。吳靜怡表示，盧市府當初說是豬農自行寫電子郵件通報，現在又改口是養豬協會，不只日期搞錯，連通報單位也是錯的。吳靜怡也質疑，丹毒是會傳染給人類的疾病，動保處為何沒有第一時間派人去採樣，一直拖到10月14日才動作，還推卸責任給豬農，「一下說他老，不會用網路」，不是更應該因為豬農年紀比較大，而「積極介入、要求採樣」。
原文出處：最前線(影)／中市府非洲豬瘟完整疫調出爐！吳靜怡：10月11日就有豬死！
更多民視新聞報導
28頭豬檢驗前賣出！「誰」決定不採檢害延宕 檢追查關鍵？
謝幸恩曾嘆不知昌哪來的錢養狗仔？律師：間接證實金流！
張峻一腳踹出民怨？于北辰揭傅崐萁急需一事：要用錢砸！
其他人也在看
金音獎創紀錄呂士軒「自己頒獎給自己」？ 歌王放話：誰拿都算我贏！
第16屆金音創作獎（GIMA）將於本週六（11/1）晚間七點在台北流行音樂中心（北流）盛大舉行。倒數前夕再添星光，特別邀請到兩位金曲獎歌王HUSH、呂士軒共同擔任頒獎嘉賓，領軍李竺芯、百合花、someshiit山姆、拍謝少年，以及韓國獨立潮流天團Silica Gel等海內外25組音樂人，共組「音雄頒獎聯盟」，共同揭曉年度22項獎項榮耀。鏡報 ・ 1 天前
中市爆豬瘟 盧秀燕成「徐榛蔚2.0」？吳靜怡曝「想選的人」還在直播
【論壇中心／綜合報導】台中爆發非洲豬瘟病例，中市府農業局雖稱「第一時間」啟動防疫機制，卻遭中華民國養豬協會理事長潘連周打臉，潘連周表示，市府要負很大的責任，並怒斥盧秀燕，這如果叫第一時間，「第二時間就死光了」，而遭質疑處理速度慢半拍的盧秀燕今（25）日列席前進應變所記者會，除宣布34個位於台中的豬場採檢都呈現「陰性」外，也公開感謝陳駿季與農業部常務次長杜文珍的明快決策。民視 ・ 1 天前
囂張闖關強倒廚餘 屏東萬丹畜牧場2業者裁定交保
為防止非洲豬瘟疫情擴散，行政院宣佈全台禁用廚餘餵豬從5天延長到15天，屏東縣日前也公告禁止外縣市的廚餘進入屏東縣。卻傳出萬丹鄉一家畜牧場之前載運到焚化廠的廚餘大量混入外縣市的廚餘，28日又有2輛載有廚中廣新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟疫調回溯潛伏期 台中市府：死亡數不算異常
台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，中央也直指台中市提供疫調資訊有10大缺失，對此，台中市副市長鄭照新表示，從案場10月10日豬隻異常死亡日往前回溯潛伏期15天，根據送化製場斃死豬10月有3天共死4頭；9月有2天共6頭，豬隻死亡數不算異常。自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟還在燒！簡舒培爆「北市處理外縣市廚餘」 環保局證實正在查
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，全台目前禁止廚餘養豬，也禁止廚餘移轉到外縣市。然而，不僅屏東縣有業者載著外縣市廚餘強闖焚化爐管制區，民進黨台北市議員簡舒培今（29）日直指，接獲消息，北市處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘。對此，台北市政府環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中非洲豬瘟讓盧秀燕現形？苗博雅：「政治補妝術」沒用了！
論壇中心／董思旻報導台中市爆發非洲豬瘟，但從豬隻死亡卻沒檢測，到獸醫是否在場，說法卻一變再變，市長盧秀燕挨轟行政怠惰，聲望遭重創。對此，國民黨立委卻喊話，要農業部長或財政部長下台，似乎想把防疫責任推給中央。民視 ・ 20 分鐘前
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍
黃國倫隱瞞有腎結石竟當兵兩次！ 被寇乃馨問婚姻選擇題無奈回：我還沒退伍娛樂星聞 ・ 1 天前
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
論壇中心/綜合報導台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元民視 ・ 1 天前
最靠近太陽的行星現蹤！ 把握今年最後一次水星東大距
臺北天文館表示，太陽系行星中最靠近太陽的水星，將於10月30日來到「東大距」位置，這也是今年最後一次水星東大距。由於水星軌道離太陽較近，因此大多時候都被強烈的日光掩蓋，只有在「大距」前後的日出前或日落後短暫時間內適合觀賞。天文館指出，水星東大距時，位於太陽東側，與太陽的角距達到最大，在太陽西沉後現身於西方低空，是一年中少數適合觀賞水星的佳機，不過並不限於東大距當天，前後數日的黃昏時分都有機會搜尋到其身影。10月30日當天，水星與太陽的角距可達23.9度，亮度約為 -0.1等，日落後可於西南方低空找到它；17時30分時其仰角約10度，但至18時左右將降至5度，隨後即沒入地平線，因此觀賞時間相當有限，可選擇西南方視野開闊無遮蔽處觀賞，由於天空亮度影響，建議使用雙筒望遠鏡輔助搜尋，若透過天文望遠鏡放大，還可看出其如弦月般的外觀，十分特別。此外，在水星東大距前後傍晚的西方天空，還可見到其他亮星與水星相伴，在其右側約5度處的1.5等紅色亮星是火星；而天蠍座1等亮星心宿二在水星左上方約9度，也為紅色。在暮色漸暗的天空中，這幾顆亮星共同構成一幅特別的天際景觀，是攝影與觀星者不可錯過的美景。天文館說，台灣好新聞 ・ 1 天前
台中爆豬瘟挨轟！吳靜怡嗆「市府不是盧媽媽補習班」：排骨都買不到半截
台中爆發疑似非洲豬瘟疫情，全台豬肉禁運禁宰達15天，更讓盧秀燕市府在事發後的種種處置遭到各界痛批。政治評論員吳靜怡今（29）日表示，案發豬場一直到10月14日已有50隻豬死亡，中市府仍為執行採檢，「盧媽媽上禮拜週末還在力拼台中購物節，我吳媽媽這禮拜連排骨都買不到半截」。她也痛批，全台戒備幾天了，中市府昨天才臨時抱佛腳？「市政府不是盧媽媽補習班」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》徐若熙提旅外申請 身價拚新高
中職季外自由市場29日正式開啟，味全龍王牌投手徐若熙也在味全龍球團的支持與祝福下，成為歷來第10位宣布行使旅外球員權利的好手。相對於過去循此成功旅外的王柏融、古林睿煬，最終都加盟日職的北海道日本火腿鬥士隊，被美、日球團鎖定的徐若熙有機會開啟新頁。中時新聞網 ・ 1 天前
國家安全局副局長柯承亨准辭 張元斌接任
(記者謝自宗台北報導)總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11月1日生效。張元斌是中央大學資訊管理研究所...自立晚報 ・ 1 天前
核電加大！川普政府簽2.4兆新協議 擬新建10座大型核反應爐
即時中心／林耿郁報導美國政府28日宣布，與西屋電氣（Westinghouse Electric）、加拿大鈾礦商卡美科（Cameco），以及布魯克菲資產管理公司（Brookfield Asset Management）達成合作協議，計畫興建總額高達800億美元（約新台幣2兆4,448億元） 的大型核電反應爐。此案被視為美國數十年來最具野心的核能建設計畫。民視 ・ 1 天前
坣娜不敵紅斑性狼瘡病逝 港星周海媚、天后賽琳娜、藝人山豬都受苦纏鬥
曾以〈奢求〉〈自由〉等經典歌曲紅遍華語樂壇的女歌手坣娜（本名蔡宜樺），驚傳因紅斑性狼瘡（SLE）復發，於10月16日病逝，享年59歲，據傳追思會將於12月15日舉行。鏡報 ・ 1 天前
謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了
政治中心／綜合報導國民黨立委謝龍介於立法院質詢期間，面對海委會主委管碧玲直問「馬太鞍溪堰塞湖」負責問題，讓管碧玲聽到狂皺眉頭，越聽越迷糊的管碧玲，最後才忍不住笑出來提醒：「我不是部長，我是主委！」，發現謝龍介質詢內容指向的目標是「內政部長劉世芳」，這時罵上頭的謝龍介才鬼轉1句，但依舊止不住管碧玲的笑聲，甚至讓她一度笑出鏡頭外，讓謝龍介只能現場一起尬笑，事後管碧玲也在臉書發文回應此事，表示比起自己「劉部長」更委屈。民視 ・ 1 天前
潤娥、李彩玟越南海灘笑開懷！《暴君的廚師》獎勵旅行甜炸
潤娥今年主演《暴君的廚師》因收視口碑叫好，劇組近來實行「獎勵旅行」，飾演「大明熟手」亞斐修的女星文昇攸在IG公開近況，並上傳一段影片，曝光潤娥、李彩玟畫面，令粉絲津津樂道。文昇攸（문승유）在IG發影片，寫道：「우.행.시（我們幸福的時光）」影片記錄劇組演員群與製作團隊前往越南峴港旅行的開心畫面。自由時報 ・ 1 天前
北加警界醜聞 局長被爆平日住警局、跨州通勤650哩上班
多家媒體近日報導，北加州一名警察局長被控從愛達荷州（Idaho）通勤上班。他被指工作日在警局過夜，休息日回到位於愛達荷州...世界日報World Journal ・ 1 天前
新《財劃法》出大包！民進黨團提345億「這樣用」 卓榮泰反應曝光
即時中心／潘柏廷、李美妍報導藍白立委去年（2024）挾帶人數優勢，強行三讀通過新版《財劃法》，然而，新法上路問題層出不窮，而現在最大問題莫過於計算公式分母錯誤，導致高達345億統籌分配款無法分配；民進黨團則主張將其運用在社福補貼，包含勞工、退休族及產後照護津貼。對此，行政院長卓榮泰今（29）日上午出席活動時回應了！民視 ・ 1 天前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 17 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前