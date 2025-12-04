中市府首屆「AI創新應用競賽」結果出爐 力推跨機關協作、AI便民新動能

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中推動智慧城市AI創新應用成果亮眼！台中市政府於3日舉辦「智慧城市AI創新應用競賽成果分享會」，共吸引中市府各機關25件提案參賽，經專家評選後有5項優秀AI應用脫穎而出，並由獲獎局處團隊分享實際成果，展現市府在AI治理上的創新能量與跨域合作成果，為台中智慧城市發展注入全新動能。

台中市交通局「台中GO」提升市民乘車便利性。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市政府祕書長黃崇典表示，市府高度重視AI新興科技在市政領域的應用，不僅率領市府高階主管參加「生成式AI首長班」，更要求各局處導入AI解決市政痛點、提升市民服務。

台中市數位局台中通提供一站式便利服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

黃秘書長指出，今日的成果分享會象徵市府智慧治理的關鍵里程碑，期盼各機關透過AI導入與流程優化，讓市民切身感受數位轉型帶來的便利，加速推動跨機關協作，讓數位轉型的種子在市府各角落生根發芽。

台中市地政局運用AI打造創新實價登錄服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市政府數位發展局長林谷隆說明，這次競賽提案涵蓋稅務服務、智慧交通、觀光導覽、智慧地政、智慧農業等多元面向，並邀請多位專家學者從產官學研的角度進行評選，最終選出5組優勝團隊，在分享會中發表成果並與各局處交流，激盪更多AI創新火花。

台中市地稅局分享全國地方稅AI客服經驗。（圖/記者廖妙茜翻攝）

其中，台中市地方稅務局推出「AI 智慧客服」，整合試算、申辦與繳稅，打造一站式高效服務，不斷導入科技應用，結合AI對話引擎與自然語言處理技術，協助民眾快速解決稅務疑問，更進一步整合全國地方稅線上申辦服務，從台中解決方案推廣成全國解決方案，獲得評審一致肯定，得到首屆中市府AI創新應用競賽的特優獎首獎。

得獎機關代表與評審委員合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數位局以《台中通TCPASS》數位市民平台為核心，打造數位市民平台，整合「好孕乘車」、特約優惠、圖書借閱、跨機關申辦與多項市政繳費功能，全面實踐智慧城市與數位治理，獲得特優獎肯定；交通局建置「台中Go」APP與結合本市推出「雙十公車優惠」、「市民限定乘車碼」讓市民透過APP即可掃碼享有優惠及交通資訊服務，也獲得特優獎殊榮。

AI創新應用得獎局處長與專家學者合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局為確保不動產交易透明安全，透過即掃即診防錯、主動檢核機制及3D立體視覺化查詢，打造實價登錄流程的創新服務，獲得優等獎；都市發展局則以「樂居管家」提供私宅數位服務平台，協助社區管理，並運用AI與大數據協助提升治理品質，獲得優等獎肯定。

活動包含市府秘書長黃崇典、數位局長林谷隆、交通局長葉昭甫、地稅局長沈政安、住宅處副處長陳靖怡、地政局簡任技正洪宏勇、市府相關局處代表，以及評審委員人工智能公司Ai3董事長張榮貴博士、逢甲大學特聘教授暨前校長李秉乾、東海大學圖資長楊朝棟教授均蒞臨共襄盛舉。