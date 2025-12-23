中市府馬年元旦升旗紀念小物 亮相

SNOOPY史努比單層置物盒，兼具可愛外型與實用功能。

▲SNOOPY史努比單層置物盒，兼具可愛外型與實用功能。

迎接115年到來，台中市政府明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請市民朋友齊聚一堂，共同迎向嶄新的一年。每年備受矚目的升旗紀念小物今(23)日正式亮相，民政局長吳世瑋表示，今年市府特別推出取得正式授權的限量紀念品「SNOOPY史努比單層置物盒」，結合國際知名療癒角色與台中在地製造能量，兼具可愛外型與實用功能，預料將再度掀起排隊熱潮。

廣告 廣告

吳世瑋指出，今年元旦升旗紀念品史努比置物盒不僅具有收藏價值，也相當貼近日常生活需求，為生活增添療癒氣息。元旦升旗典禮不僅是一項年度儀式，更象徵城市持續向前邁進的重要時刻，期盼透過這份兼具設計感與實用性的紀念小物，讓市民將新年的美好祝福帶回家，延續整年的溫暖陪伴。

民政局說明，今年元旦升旗典禮將發放限量5,000份紀念小物「SNOOPY史努比單層置物盒」，活動當日上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自上午6時30分開始開放領取，民眾須於上午7時30分前持兌換券完成兌換，並請配合現場動線及遵守排隊秩序。歡迎市民朋友踴躍前往府前廣場參與元旦升旗典禮，共同開心迎接新年、領取紀念好禮。