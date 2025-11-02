中市府「偷派人清消」恐害無法採樣 陳駿季轟「魯莽」：別當自走砲！
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導
台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，中央災害應變中心今（2）日召開記者會，報告最新防疫進度，農業部防檢署動物防疫組長林念農表示，目前持續針對高風險豬場以及一般豬場進行訪視、採檢。然而，指揮官、農業部長陳駿季卻表示，台中市政府在昨（1）日私自派人到案例豬場進行清消，因此遺憾表示，「不知道明天是不是可以做相關採樣」，他要求中市府在今晚8時前說明，為何會做出如此「魯莽」作為，並呼籲，不要當「自走砲」。
林念農首先指出，目前農業部延續第二階段防疫策略，持續針對高風險豬場及一般豬場進行訪視、採檢，「高風險豬場訪視、採檢率已完成10.66％，一般豬場也達11.52％。」他說，將全面採檢全國進入化製場載運病死豬的每一台車輛，只要豬隻有出現類似出血的症狀，就會全面採檢；沒有出血症狀的話，只會採檢5隻。一旦檢驗有異常，就會回朔該化製車曾到過的豬場，並進行全面管制、訪視、採樣。
另外，林念農也提到，將請全台22縣市政府，統計轄內每個豬場，從8月1日至11月2日的每日死亡豬隻數量，並製表進行檢視及分析；最後結果送交中央災害應變中心，而台中市則是將結果送往前進應變所。此外也會請地方政府訪視圈養的山豬及山區小型飼養場，已確認圍籬以及豬隻的健康。
而陳駿季則表示，明（3）日將說明非洲豬瘟的來源；並在昨日請115名國軍弟兄，用24小時完成豬場的清消，預計可在明日做採樣，「因為要等消毒藥劑乾掉，才能進行採檢。」
「但是很遺憾的，我現在真的不知道明天是不是可以做相關採樣」，話鋒一轉，陳駿季直指，中市府今日回案場清消，因此明日恐怕無法順利採檢送驗。
陳駿季強調，一般的採檢需要等到清潔劑完全乾，才能採樣，否則會造成結果誤判，因此無法確定，經過中市府的清消後，藥劑是否能在明日前乾燥；他也重申， 台中有特別設置前進應變所 ，中央每天一早都會跟中市府討論當日工作，包括案例場及關聯場的疫調、清消，「結果中市府卻私下進行清消」，他也痛批，「很遺憾中市府有魯莽的作為。」
「面對豬瘟，一定是中央及地方通力合作，而不是當『自走砲』」，最後，陳駿季也直言，希望中市府不要再有私下的行為，引起疫調後續相關結果的誤判，並要求中市府在今晚8點前說明，為什麼在豬場經過國軍高強度的清消後，仍派人去清消，「這樣的動作已違反前進應變所的相關內容。」
原文出處：快新聞／中市府「偷派人清消」恐害無法採樣 陳駿季轟「魯莽」：別當自走砲！
