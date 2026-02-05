中市府「和平專案」 盧秀燕完成訪視和平區所有派出所及衛生所

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府今年首場「和平專案」，由市長盧秀燕率市府團隊前往海拔2,000公尺以上的梨山地區。5日訪視梨山衛生所及德基派出所，感謝長年在偏鄉服務的醫護同仁及員警；和平區共有12處派出所、2處衛生所，在走訪德基派出所與梨山衛生所，盧秀燕正式達成任內逐一訪視派出所、衛生所及國中小等重要公共服務設施。

盧秀燕強調，梨山衛生所及德基派出所服務範圍極廣，面積與彰化縣相當，同仁們常需在寒冬或極端氣候下堅守崗位，感謝他們在第一線守護原鄉住民安全、透過提升醫療基礎建設，保障居民健康，也讓上山遊憩的民眾更加安心。

廣告 廣告

盧秀燕在梨山衛生所時表示，這是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，在偏鄉工作非常艱辛，因此特別感謝衛生所巴睿主任與同仁們，過去居民若要復健，往返山下路程長達6小時，往往因路途奔波反而加劇病痛，感謝衛生局長曾梓展的決心，克服萬難建置全國最高的復健站，不僅節省了居民的時間與金錢，更實質改善了長輩的生活品質。

盧秀燕接著前往視察德基派出所，她強調，德基派出所管轄人口數雖少但管轄範圍廣，且包含國家重要基礎設施德基水庫，市府堅持不裁撤派出所，要維持警力部署，保障居民安全。

衛生局補充，為解決居民長輩舟車勞頓下山復健困境，市府特別設置復健站，讓專業復健服務留在梨山，統計至今，復健站已服務高達1萬7,541人次，落實「在地醫療、在地安養」的施政願景。