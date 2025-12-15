中市府「職涯雙引擎」深入校園 助學子破解迷惘、無縫接軌職場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為協助青年從探索自我到進入職場都能更有方向、減少迷惘與焦慮，台中市政府勞工局今年首度將「職業適性診斷」與「職場導航」兩大計畫整合成「職涯雙引擎」，主動走入校園推動服務。透過「先探索、後實戰」的策略，市府已與中興大學、台中科技大學、逢甲大學、東海大學、朝陽科技大學、台中高工、台中家商、沙鹿高工、嶺東高中等數十所高中職與大專院校合作，辦理超過50場活動，累計超過2,200名學生受益，協助學子在畢業前即與產業無縫接軌。



▲模擬團體面試工作坊講師引導學員參與。

勞工局表示，許多學生在校期間普遍面臨「不知道自己適合什麼工作」的困擾，因此市府透過職業興趣測評、職涯諮詢師一對一引導及職涯藍圖工作坊等方式，協助學生從性格優勢中找出適合的工作類型。當學生確立方向後，再由「職場導航」計畫接力，邀請企業主管親授履歷技巧、面試要領，並安排科技、醫療、餐飲、機械製造等多元產業參與模擬面試，讓企業與學生能在實戰中交流，建立雙向認識的平台。

多位參與學生回饋，在職涯藍圖課程中透過牌卡與教師引導，看見自己過去未曾注意的潛能，使職涯規劃變得更具方向性。勞工局進一步分享，興大附農觀光科林同學分享：「講座讓我更清楚企業需要什麼樣的人才，也不再害怕面試。」豐原高商應英科劉同學則表示：「實戰演練非常有幫助，讓我提早準備未來的挑戰。」合勤健康事業李總經理也肯定市府平台，強調企業得以直接進校發掘潛力新秀，而學生也能提前理解職場軟實力的重要，達成校園與企業的雙贏。

勞工局指出，其中值得一提的是，多位學生因表現優秀，於活動現場即獲企業青睞。台中家商一名學生在模擬面試中展現沉穩應對能力，當場獲北澤國際餐飲事業錄取實習，讓台中家商楊組長直呼欣慰，認為「從實戰檢視不足，是提升就業力最直接有效的方法」。

勞工局說明，透過整合「適性診斷」與「職場導航」，市府打造青年從「認識自己」到「成功就業」的直通車。明年將持續推動相關服務，歡迎本市各級學校主動洽詢合作。此外，台中市就業服務處設有27處據點，每月辦理多場徵才活動，青年可善用資源，詳情可至台中市就業服務處熱門活動網站查詢或電洽04-22289111轉36100。