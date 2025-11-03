中市府＂豬＂隊友？ 接連出包挨酸＂拜託在家睡覺＂
政治中心／綜合報導
台中市府處理非洲豬瘟又出包，市長盧秀燕今天神隱，回顧事發以來，台中市府從一開始延誤通報、疫調一錯再錯、獸醫和病死豬數量一改再改，連廚餘政策都急轉彎，這回甚至還發生擅自清消自走砲，自家人氣得痛罵"有人要下台"，律師林智群開酸，台中市府乾脆在家睡覺，對疫情影響還比較小。
台中市長盧秀燕日前在爵士音樂節上打鼓 成了今年萬聖節最夯變裝人物之一（圖／資料畫面）台中市長盧秀燕（10/30）：「對於中央新的指引，我們會全力配合，我們的步調跟中央會一致。」
台中市長盧秀燕，日前才公開向卓揆保證，全力跟隨中央步調，讓非洲豬瘟盡快落幕，沒想到當晚就出包，廚餘掩埋土堆不符規範，連一向力挺他的民眾黨議員，都看不下去。
台中市議員（民眾）江和樹：「我們的盧市長妳到現在，此時此刻，對不起所有養豬的人，不要相信我們台中市政府，有辦法查到什麼了拜託一下。」
台中市長盧秀燕（中）擔任非洲豬瘟應變中心指揮官 但市府多次出包遭律師轟＂在家睡覺對疫情影響還比較小＂（圖／資料畫面）回顧整起非洲豬瘟案，上個月國慶日，梧棲一處養豬場，出現豬隻暴斃，4天後累計20頭死豬，動保處到場卻沒採樣，直到20日死了上百頭，終於行動，但檢體取得了，卻一直傍晚5點，才以宅急便寄出，隔天送達農業部，當晚就被驗出非洲豬瘟。
不只延誤通報，後續疫調，更是接連出包！獸醫人數從1個變4個，接著近兩周後，才發現化製場三連單遭到塗改，斃死豬二度"校正回歸"，就連廚餘處理政策，一下埋、一下燒，也被批評朝令夕改，如今還爆發自走砲清消。連國民黨自家民代黃敬平都直言，有人要下台！太輕忽了、螺絲鬆掉。
台北市議員（民）簡舒培：「鄭照新副市長講說，我現在提供的數字，是最正確的數字，結果沒有想到禮拜六的時候，又突然講說，沒有喔化製場三聯單啊，全部數字都對不起，最基本的疫調，剛開始不是就是豬死幾頭，誰去看的，這都是最先應該要去調查的。」
台中市長盧秀燕（左三）10/30曾向行政院長卓榮泰（右三）保證 接下來會配合中央步調（圖／資料畫面）盧秀燕擔任應變中心指揮官，卻每做必錯，律師林智群臉書開酸，要台中市府乾脆在家睡覺，對疫情影響還比較小。
政治學教授范世平：「叫妳做事妳不做事，現在叫妳不要做事，妳跑出來做事，破壞了整個大局，拜託妳行行好，盧秀燕妳現在就在家裡，妳就龜縮在家裡，妳就不要有任何指令，否則妳是犯了我們整個防疫大忌。」
全台豬瘟拉警報，盧秀燕成為萬聖節最夯變裝人物，負面聲量之高不難想見。
更多民視新聞報導
豬瘟防線遭破壞 綠議員轟盧市府：荒腔走板害慘台灣豬
張麗善拍片談雲林將廚餘變肥料 他：打臉盧秀燕甩鍋中央
擅闖案場清消「中央氣到取消防疫記者會」？ 中市府回應了
