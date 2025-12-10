中市府115年總預算案完成二讀 歲出歲入各刪6億

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市議會今天二讀通過台中市政府115年總預算案，前後經過2次政黨協商，最後決議歲出及歲入各刪減6億元、歲出凍結6.7億元，明天將進行三讀議程。

台中市政府於9月15日送115年總預算案到市議會審查，其中歲入新台幣1836.67億元、歲出1980.05億元，差短143.38億元將以舉債方式彌平；全案經市議會各委員會審議及聯席審查，今天召開大會進行總預算案二讀會。

大會召開前，市議會先進行政黨協商，會中先協調各政黨發言人數，會議召開後，民進黨、國民黨及民眾黨議員爭相舉手發言，其中民進黨議員何文海、江肇國、李天生及陳淑華都要求文山焚化廠爐體重建案必須完成環境影響差異分析才能動工。

民進黨市議員陳俞融指出，發布治安警訊是警察局責任，但警察局卻屢屢蓋牌不公布，主張凍結警察局公共關係室115年度預算數104萬多元，及警察局115年度「媒體及宣傳費用」預算369萬多元，直至改善目前作法，提出具體執行方案後解凍。

民進黨市議員林德宇則表示，他要求環保局針對廚餘去化提出計畫及說明，但環保局都沒做，他要求明年度預算不能就這樣通過，一定要記名表決。

在林德宇發言結束後，議長張清照要求會議暫停，進行政黨協商，經過2次協商後，張清照隨即宣布，歲出及歲入各刪減6億元，由市府自行調整；歲出預算凍結數6.7億元，由市府依附帶決議辦理。（編輯：陳仁華）1141210