中市府115總預算聯審 多名議員挺「資安是國安」籲勿卡預算

中市府115總預算聯審 ，無黨籍議員陳廷秀主張「資安是國安」，呼籲勿卡預算。（圖：陳廷秀提供）

台中市議會今天（4日）召開大會，審查市府115年總預算，因市府經發局、農業局與數位發展局的購物節、新社花海、老舊電腦與軟體汰舊換新等預算，在財經委員會審查時遭凍結，引發關注。多名議員指出，「資安即國安」，若不及時汰換，恐造成政府系統漏洞，表態反對凍結或刪除，呼籲不要卡預算，影響市府正常運作。

無黨籍台中市議員陳廷秀表示，賴清德總統11月19日才說過「資安即國安」，盧秀燕市長更在2023年接待AIT官員就提出「資安是國安的重要課題」，他認為數位局預算，皆屬例行且必要的設備汰換，包含電腦、文書系統與區公所防火牆等核心資安項目，反對凍結預算，也不能刪除。國民黨議員黃馨慧指出，有人質疑由數位局統一採購電腦，但市府早在104年即已確立由資訊中心（數位局前身）統一編列汰換規範，目的就是確保全府設備安全與一致性。她批評部分民進黨議員反對或杯葛相關預算，與中央部會自主整併採購的作法相牴觸，凸顯政治雙重標準，呼籲「資安要電腦，不要綠雙標」。

廣告 廣告

中市府115總預算聯審，國民黨議員黃馨慧指出，有人質疑數位局統一採購電腦，但市府早在104年即已確立由資訊中心統一編列汰換規範，確保全府設備安全與一致性。（圖：黃馨慧提供）

國民黨議員楊大鋐表示，中央已明確要求加速公部門資通訊設備更新。此次市府汰換作業系統、文書軟體、電腦與防火牆均是因停止支援而必須進行的措施，也依據中央的共同編列表準與共同供應契約價格來正常編列。楊啓邦議員則強調，汰換老舊電腦、Windows 10與Office終止支援版本，以及更新區公所防火牆等設備，並非額外花費，而是避免資安風險的必要作業，若預算遭凍結，將直接影響基層公務運作與民眾服務品質。

數位局局長林谷隆說，本次汰換計畫是因應原廠停止支援及老舊設備逐漸形成風險，市府需進行必要補強，以確保公務作業穩定並維護市民資料安全，請議會支持相關預算，避免因延宕造成資安漏洞。

（寇世菁報導）