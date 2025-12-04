中市府115總預算聯審 跨黨派議員挺「資安是國安」籲勿卡預算

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台中市議會今（4）日進行台中市政府115年總預算大會審查，因市府經發局、農業局與數位發展局的購物節、新社花海、老舊電腦與軟體汰舊換新等預算在財政經濟委員會審查時遭凍結，引發議場高度關注。多位跨黨派議員指出，「資安即國安」賴清德總統與盧秀燕市長都呼籲過，今年中市府因應老舊電腦與作業系統、文書軟體面臨原廠停止支援，若不及時汰換，恐造成政府系統漏洞，因此表態反對凍結或刪除，不要用卡預算影響市府正常運作。

陳廷秀指出凍結這四筆預算，形同刻意製造資安破口。（圖／陳廷秀提供）

無黨籍台中市議員陳廷秀表示，「資安即國安」賴清德總統11月19日才說過，盧秀燕市長更在2023年接待AIT官員就提出「資安是國安的重要課題」這個概念，所以他認為數位局的預算皆屬例行且必要的設備汰換，其中包含電腦、文書系統與區公所防火牆等核心資安項目，遭卡關形同刻意製造資安破口，反對凍結這四筆預算，也不能刪除，避免市府資訊安全、行政服務與市民資料因此受影響。

黃馨慧呼籲民進黨「資安要電腦，不要綠雙標」（圖／黃馨慧提供）

國民黨籍議員黃馨慧指出，有人質疑由數位局統一採購電腦，但市府早在104年即已確立由資訊中心（數位局前身）統一編列汰換規範，目的正是確保全府設備安全與一致性。她批評部分民進黨議員反對或杯葛相關預算，與中央部會自主整併採購的作法相牴觸，凸顯政治雙重標準，呼籲「資安要電腦，不要綠雙標」。

劉士州指出淨零點數建置要完善，預算不能刪。（圖／劉士州提供）

楊大鋐議員表示，中央已明確要求加速公部門資通訊設備更新。此次市府汰換作業系統、文書軟體、電腦與防火牆均是因停止支援而必須進行的措施，也依據中央的共同編列表準與共同供應契約價格來正常編列。楊啓邦議員則強調，汰換老舊電腦、Windows 10與Office終止支援版本，以及更新區公所防火牆等設備，並非額外花費，而是避免資安風險的必要作業，若預算遭凍結，將直接影響基層公務運作與民眾服務品質。

邱愛珊認為淨零點數是國際趨勢，不要為反而反。（圖／邱愛珊提供）

數位局林谷隆局長說明，本次汰換計畫是因應原廠停止支援及老舊設備逐漸形成風險，市府需進行必要補強，以確保公務作業穩定並維護市民資料安全。懇請議會支持相關預算，避免因延宕造成資安漏洞。

此外，針對「台中市淨零碳排生活數位點數平台」預算，國民黨籍劉士州議員與邱愛珊議員均表示，平台並非不上線，而是需待系統測試到位、功能成熟並配合法規生效後才能啟用。兩人指出，跨局處平台如中央「綠點」從打造到上線也需一年以上整合，台中規模相當，不宜為求快速而犧牲品質。兩位議員並強調，此平台屬淨零政策推動工具，符合國際ESG趨勢，相關預算不應刪減或凍結，以確保城市減碳政策穩健推進。

