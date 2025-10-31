中市府2次清消「豬糞污泥厚達10公分」都無效！杜文珍： 沒先清潔消毒不會有用

國軍協助養豬場清消，發現髒亂不堪，杜文珍指出「清潔沒做好，消毒不會有用」。 圖：防檢署提供

[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟至今已10天，台中市府2次清消仍檢出陽性反應，中央協調國軍派出化學兵清理，不料現場長年累積豬糞與污水形成的淤泥厚達10公分，前進應變所指揮官杜文珍直言「清潔沒做好，消毒不會有用」，專家更警告協助清消的台中市人員恐淪病毒傳播工具。

台中梧棲養豬場至今已經歷2次清消，卻分別在不同地方都檢出陽性反應，中央決定派出國軍化學兵協助清消。卻發現豬場髒亂遠超出預期，地板長年累積豬糞與污水形成的淤泥厚達10公分，軍方原先派出30人也增援至80人清理，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式。

杜文珍指出，案場清潔狀況不理想「清潔沒做好，消毒不會有用」。屏科大獸醫系教授林昭男指出，染疫豬隻的排泄物、分泌物等都有高病毒含量，一定要徹底將糞土、雜物移除才能清潔消毒，只是噴灑消毒水，無法達到「清消」的效果。

專家也點出，協助清消的台中市人員衣物必須丟棄焚毀或消毒，運輸車輛也一定要徹底清潔後再消毒並烘乾，否則將淪病毒傳播工具。林昭男提醒，飼主的家裡應該也同樣有污染，應納入消毒與核酸採樣的地點。

