中市府3首長丟官 盧秀燕鞠躬道歉

台中市長盧秀燕（左二）6日率市府一級主管向大眾道歉表示，防疫過程中做得不夠好，「身為市長，必須概括承受」。（陳淑娥攝）

非洲豬瘟爆發至今，台中市府應處作為遭外界質疑，市長盧秀燕在6日禁制令解除後，率市府一級主管兩度90度鞠躬致歉。她面色凝重說，我們做得不夠好，「身為市長，必須概括承受」、「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，絕對會引以為鑑。市府也發布農業局長、環保局長及動保處長3主管免職，以示對大眾負責。

此次非洲豬瘟並未擴散，15天禁制令從6日逐步解除，中市府昨天中午發布究責聲明，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益因未恪守中央防疫指引致生重大風險，即日起免去局長職務；動保處長林儒良未確實履行管理及督導職責，對中央指令傳達不確實，即日起免去機關首長一職，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處。

隨後，盧秀燕率市府一級主管舉行記者會坦言，整個防疫過程中，「我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」，除了致歉，也發布人事首長相關異動令，整個事件調查正加速進行，一有結果會跟大家公布。盧強調，「讓大家擔心了，我非常抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

記者會過程中，盧秀燕面色凝重，兩度率主管90度鞠躬致歉，其中1次鞠躬長達5秒鐘，展現誠意，並強調應要做得更好，才對得起大家7年來的支持和愛護，絕對會引以為鑑；她對中央的指導及協助，也深表感謝。

由於市議會要求市府7日進行非洲豬瘟防疫專案報告，文字說明前天送交議員，其中總結「防疫成效顯著」，昨天遭綠營質疑。盧秀燕昨天上午在應變所記者會回應指出，中央與地方目標一致，「我們最大的任務就是把疫情鎖在案場、讓病毒不外流」，在中央地方共同努力下，確實達成此階段性目標。

她強調，全國仍持續禁止廚餘養豬，市府會繼續人盯桶、人盯場的方式嚴密監控，案例場與住家仍繼續追蹤；此外，學校營養午餐可恢復使用國產溫體豬，但台中是疫情所在地，因此剩食禁止打包仍延續1周。副市長鄭照新表示，防疫工作「並未鬆懈，反而加嚴」，後續將持續執行案場監控、豬場訪視與環境採樣，確保防線無漏洞。

另對外始終保持沉默的王姓獸醫佐昨突然由民代發表聲明，打臉中市府疫調報告，他否認10月13日有通報疫情，澄清沒有替案場診斷為疑似放線桿菌胸膜肺炎，質疑該報告錯誤百出。市府農業局指出，各界在市府疫調過程中的相關評論，均已移請地檢署釐清，市府已進行相關人員究責調查。