中市府4官員因非洲豬瘟被彈劾 何欣純：證明市府行政失能

何欣純表示，台中市政府四名官員因為非洲豬瘟疫情被監察院彈劾，證明中市府行政失能。(資料照，記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕監察院針對非洲豬瘟今天(11日)彈劾台中市府4名官員，民進黨中市長參選人何欣純表示，這足以證明台中市政府在豬瘟疫情應變上的行政失能。

何欣純表示，去年非洲豬瘟疫情爆發，本該是專業、果斷、精準的防疫指揮，卻出現疫調資訊反覆、指令貫徹不力、現場處置混亂，導致全國豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億元以上，她痛批市府螺絲鬆脫、掉滿地，致使全國都遭受損害。

她並指出，監察院已認定前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良及相關主管有重大違失，移送懲戒法院。這代表問題並非基層執行失誤，而是決策層級的責任斷裂。

廣告 廣告

她說，一個城市的防疫體系，不容許指揮官在記者會上資訊錯誤、不容許中央指令落地變形，更不容許因為行政混亂，讓全國農產業承擔代價，台中是農業與產業重鎮，當危機來臨，市府應該是穩定力量，現在卻成為風險來源。

何欣純表示，針對此事件，她再次主張，專業回到專業，政治不能凌駕防疫判斷。其次，指揮體系明確，錯誤有人負責，而不是模糊帶過。重大危機必須即時公開透明，讓市民知道真相。

她強調這次彈劾，不只是懲戒個人，更在提醒市政團隊：治理不能鬆懈，市政不能僥倖；台中需要的是一個把風險擋在外面、把責任扛在肩上的市長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去

江啟臣、楊瓊瓔頻攻大本營 何欣純回防太平婆媽擁抱超熱情

獨家》高金素梅創立協會涉詐補助款 3年申請1641萬政府補助

案外案！高金素梅涉貪 Matzka老婆列洗錢被告50萬交保

