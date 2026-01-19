中市府x花生漫畫 啟動台中交通新主張

台中市政府交通局昨（十九）日正式宣布，將於2026年攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，以Snoopy及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。計畫將交通安全理念融入日常城市場域，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園周邊，全面導入溫暖、可愛且高度辨識的視覺設計，讓市民與旅客在日常移動中，以更輕鬆、友善的方式理解並落實交通安全。

為迎接計畫正式啟動並提前凝聚全民關注，交通局特別規劃前導暖身活動，自1月19日至2月22日於臺中市議會前綠地廣場展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，打造「搶先版」Snoopy交通安全主題區，邀請市民提前感受台中交通新主張的第一步。同時，市府周邊台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，讓城市街景更具趣味與親和力。

交通局表示，此次合作將自2026年第一季起分階段啟動，不僅是台中首次大規模導入國際角色IP於交通工程與宣導設計，更是全台首度以「城市級規模」串聯多元交通運具的沉浸式安全體驗，展現台中在交通治理與城市美學上的創新作為。

在大眾運輸場域方面，交通局規劃自2026年起，於台灣大道等重要路線公車站陸續推出Snoopy主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合Snoopy與角色兄弟姊妹呈現等候資訊。部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式Snoopy漫畫」，讓乘客搭乘完整路線即可欣賞完整故事，並結合交通安全宣導，使公車成為移動中的城市微型展場。

此外，交通局也將於2026年全年，在市府營運之特定停車場導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入Snoopy角色元素，打造親子與旅客必拍的新亮點；同時選定示範學校進行校園周邊主題化改造，包含交通安全標語更新，並規劃由孩童參與的Snoopy交通安全著色活動，落實交通教育向下扎根。

交通局強調，「跟著史努比，歡迎安全遊台中」不只是視覺改造或授權合作，而是透過Snoopy跨世代、具療癒力的形象，讓交通安全自然融入市民生活，打造更友善、更有溫度的城市交通環境。未來也將持續與Peanuts團隊密切合作，依各階段規劃調整細節，兼顧視覺創意與公共安全標準，期待2026年由Snoopy陪伴市民安心穿梭城市，在日常中感受交通安全與城市溫度。

歡迎民眾前往市政公園綠地拍照合影，感受城市交通轉變第一步。