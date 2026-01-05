中市廚餘機補助搶空 議員籲加碼納入社區

▲市議員陳文政表示，市民對廚餘自主處理意願極高，呼籲市府應規劃第二波補助，範圍擴大至「集合式住宅」。(圖／柳榮俊攝2026.1.5)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府於元旦啟動「5,000 元廚餘機補助」總計 1 萬戶的名額，你搶到了嗎？台中市議員陳文政今（5）日指出，申辦熱度遠超預期，顯示市民對廚餘自主處理意願極高，呼籲市府應儘速研議滾動加碼，並規劃第二波補助，甚至將補助範圍擴大至「集合式住宅」。

陳文政表示，補助方案上路首日，登錄系統一度因流量過大而癱瘓，證明政策方向精準切中民生需求。他認為，此政策成功的關鍵在於項目貼近生活且申請流程簡化，有效帶動市民參與環保減量的積極性。

針對未來政策延伸，陳文政強調，台中市區高樓林立，多數市民居住於社區大樓，若補助對象僅限於「單一住戶」，覆蓋率恐受限。他建議，市府應納入「社區大樓型大型廚餘處理設備」補助，透過社區集中處理，一次即可服務數十至上百戶家庭，其減量效益遠高於零星家戶補助。

陳文政強調，推動社區型設備不僅能降低垃圾集中點的濕廚餘異味與體積，更能實質減輕垃圾車清運及焚化爐的負擔。他呼籲市府把握這波環保熱潮，將政策從「家戶端」升級至「社區端」，全面加速台中市的廚餘減壓效率。

