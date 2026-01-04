中市廚餘機補助申請爆量 民代籲加碼名額落實源頭減量

台中市議員邱愛珊建議市府評估追加預算，加碼補助廚餘機名額。





台中市政府自115年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助 5000 元、首波規劃補助 1 萬台，政策公布後即引發市民高度關注與踴躍申請，目前申請數量已突破 5000台，顯示市民對「源頭減量、就地處理廚餘」的實際需求與高度認同。

台中市議員 邱愛珊 表示，她早於 114 年 5 月 7 日第 5 次定期會業務質詢 即在議會正式提案，建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策；並於 114 年 11 月 14 日第 6 次定期會總質詢 持續追蹤與督促執行進度，要求市府正視廚餘去化壓力與長期環境治理問題。

邱愛珊指出，近年台中市在 非洲豬瘟防疫、廚餘去化量能、垃圾掩埋負擔 等多重挑戰下，更凸顯「家戶自主處理廚餘」的重要性。如今政策正式上路，不僅是市府回應市民期待，也展現議會監督與政策倡議的具體成果。

她強調，廚餘機補助政策不只是單一補助措施，更是減少垃圾量、降低清運壓力、落實資源循環與環境治理的關鍵工具。面對申請踴躍、名額快速消化的現況，呼籲市府應及早啟動滾動式檢討機制，評估 追加預算、擴大補助名額，避免因名額不足而讓有意願配合政策的市民卻步。

「好的政策，市民已用行動支持，市府就應該勇敢加碼。」邱愛珊表示，未來將持續在議會中扮演監督與協力角色，協助市府完善配套，讓台中在廚餘處理上更智慧、環境治理更到位，真正朝向永續宜居城市邁進。

