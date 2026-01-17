中市廚餘機補助破千件審查 卡關原因曝光

▲凡文件無法明確比對製造機號碼者，將請民眾補正檢附，機身正面全景照片(圖／經發局提供2026.1.17)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府推出的 1萬名家用廚餘機補助已截止申請，市府經濟發展局正加速進行審查，目前案件數已突破千件。不過，經發局提醒，審查過程中發現不少案件，因資料不完整或填寫錯誤必須補正，甚至恐影響補助資格，其中最常見的疏失，就是未提供製造機號碼佐證資料，呼籲已申請民眾務必留意補正通知，避免因小細節與補助擦身而過。

經發局指出，常見「NG態樣」包括 製造號碼填寫錯誤，或檢附資料無法清楚辨識機體真偽。製造號碼就如同廚餘機的「身分證」，是防堵轉賣、重複申請的重要依據，但審查中發現，有民眾誤將機型名稱或安全檢驗號碼，當作製造號碼填寫，導致資料無法比對，須通知補正。

經發局說，此次補助政策帶動市場需求大增，部分品牌及型號出現缺貨或延後到貨情形。為確保補助款確實用於實際購機、投入減廢行動 的市民，凡無法明確比對製造機號碼者，將要求補正檢附機身正面全景照片與機身標籤貼紙照片，作為實質查驗依據。

經發局也特別提醒，已遞件的市民務必留意手機簡訊或電子郵件通知，並於期限內完成補正，避免因逾期而喪失補助資格。

此外，經發局指出，在市府持續宣導補助規定與審查原則下，已有 30餘位民眾主動撤銷或放棄申請，展現對公共資源的重視，也有效減輕第一線審查人員行政負擔。

經發局強調，廚餘機補助政策是鼓勵市民落實環保行動，市府對補助款運用將秉持 「實質從嚴」 原則，若涉及偽造文書或詐欺取財，將依法移送檢調單位偵辦，並呼籲市民詳閱補助規定、備妥資料，避免因一時疏忽錯失補助機會。

