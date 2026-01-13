中市廚餘機補助一週用罄議會問何時加碼？ 市府：尚無確切期程

台中市家用廚餘機補助何時加碼？尚無定論。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年爆發全台僅見的非洲豬瘟，疫情經中央出手協助，順利獲控制在單一個案場，未對外擴散，影響所及，今年起家用廚餘不能養豬，明年所有廚餘均須退場，台中市議會非洲豬瘟事件調查專案小組今開會，關切廚餘去化問題，其中市府補助家用廚餘機限量萬台已申請額滿，市府鬆口可能會增加補助，多位議員關切何時加碼？市府僅表示，加速審核萬件申請資料並視實施成效評估，尚無確切加碼期程。

台中市去年爆發非洲豬瘟事件後，不但中央進駐台中協助控制疫情，台中市議會成立「台中市非洲豬瘟事件調查專案小組」，今召開第二次會議。其中，受非洲豬瘟疫情影響，中央宣佈自今年元旦起，家用廚餘不能養豬，明年起包括事業廚餘一併退場，台中市每日廚餘量約280噸，家戶廚餘佔約180噸，家戶廚餘明年起禁養豬後，養豬戶不收廚餘，廚餘去化在調查小組會議中引關注。

市議員黃守達指出，市府去年底突宣佈補助萬部家用廚餘機，每戶補助一部5000元，政策倉促宣佈、上路，全市有116萬戶，僅補助萬部，造成民眾瘋搶，補助單週就申請額滿，但若萬部家用廚餘機運作，環保局稱可日減4萬噸廚餘，對比全市一天180噸家用廚餘，去化數微乎其微。

黃守達指出，其餘廚餘去化方式包括，黑水虻生物處理技術及外埔綠能生態園區二期園區擴建估須到今年底運轉，全要等到年底才可望上線，期間廚餘去化仍多仰賴焚燒，處理有限。

張芬郁則強調，廚餘仍須送焚化爐燃燒，就佔去一般垃圾處理量，憂燒不完的垃圾將繼續送往大里掩埋場堆置。

包括黃守達、張芬郁均關切，市府何時能確定加碼增加家用廚餘機補助及補助戶數，經發局回應，目前正審核萬件申請書再核撥補助，未來會視執行成效後再行評估，何時增加補助尚無明確期程。

