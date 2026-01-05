中市廚餘機補助5千元 盧秀燕：3天近5千件申請 會評估是否加碼

台中市長盧秀燕表示，廚餘機是否加碼，會再評估。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推出的「2026年家用廚餘機補助計畫」自1月2日開放申請；台中市長盧秀燕今天受訪時表示，開放補助才3天，已經有近5千件的民眾申請，現在有人在喊要加碼補助，市府會進行評估。

廚餘機補助市府1月2日開放申請，一戶補助5千元，共1萬台，民眾申請踴躍，因為要上網申請，還發生當機，加碼補助的呼聲出現。

台中市長盧秀燕今天出席中台灣燈會記者會受訪表示，台中市的廚餘機補助開放申請才3天，已經有近5千件的民眾申請。

廣告 廣告

盧秀燕表示，這5千件民眾的申請是什麼意義呢？因為市府規定是要先買，才能拿發票跟保證卡上網申請，所以表示至少5千人已經買了，這是很大的需求。

盧秀燕表示，有議員要求加碼補助，市府要看未來幾天的趨勢，看是不是還很熱烈，大家還是有搶登記的情形，會再做整體的評估。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「家用廚餘機補助計畫」狂吸5千戶 用戶「後悔了」原因曝光

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

