中市廚餘機首批補助入帳 民眾留意撥款通知

▲台中市府加速辦理案件審查及撥款作業，首批廚餘機補助已入帳。（圖／經發局提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市家用廚餘機補助已啟動撥款程序！台中市經發局今(10)日表示，首批補助款共計 100 筆，今日已撥款匯入申請人指定帳戶。市府強調，此項補助旨在鼓勵市民落實綠色生活，首波撥付象徵政策進入實質補助階段，凡於 1 月 3日前提出申請民眾，留意是否收到「撥款通知」訊息。

經發局表示，首批申請案件之所以能迅速通過審核，主要具備資料填報正確、照片完整齊備及通過2次查驗機制等要件，申請人除了申請文件與匯款帳戶資訊完整無誤外，更確實提供清晰「機身正面全景照片」及「機身標籤貼紙照片」，讓審查人員能迅速比對機號與機型，加速行政作業流程，提高撥款效率。

經發局特別提醒市民，補助款撥付後，市府後續仍會定期追蹤發票有效性，並辦理實地查核作業。請申請民眾切勿於領取補助後進行轉賣或退貨，若經查獲有虛報、浮報或事後退貨等情事，市府將撤銷補助並追繳獎助金，嚴重者恐涉及相關法律責任，申請民眾切勿以身試法。

經發局目前正動員行政人力加速案件審查。秉持核實審查原則，但仍會儘快完成後續合格案件的撥付，請民眾近期內留意信箱的通知訊息，如有收到撥款通知，請確認是否收到補助款項。

