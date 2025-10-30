中市廚餘續掩埋？環保局：11/3後全進焚化爐

環保局長陳宏益表示，台中市廚餘處理現今進入第二階段。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對非洲豬瘟中央禁餵豬隻廚餘造成問題，台中市環保局長陳宏益表示，目前廚餘處理有3階段，現在進入第二階段，多數廚餘將進入焚化爐焚燒，第三階段全面進入焚化爐，而3處掩埋場只是備用。

至於外埔生質能源廠二期處理熟廚餘是否啟動，陳宏益說，一開始廠商並未有意願，因為台灣的廚餘都是賣給豬農，但最近市場走向讓業者看到商機，因此口頭承諾，願意投入二期設備興建，市府會再跟業者協調。

陳宏益指出，非洲豬瘟爆發後，中央禁餵廚餘，環保局處理廚餘有3階段，第一階段就是原本要掩埋的廚餘原來12處，現今已把9處都封掉，並且消毒，剩下3處分別是沙鹿、文山、后里；第二階段就是進焚化爐處理與3處掩埋場配合，現今已達73%進焚化爐；第三階段預計11月3日以後全部用焚化爐，3處掩埋場備而不用。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

黑水虻可吃光 宜蘭市五大社區不擔心廚餘

環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」 整合全國去化量能

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

