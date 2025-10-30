中市廚餘車亂象曝！桶身沒加蓋「邊震邊灑」沿路噴濺 民眾直擊傻眼

記者潘靚緯／台中報導

民眾在台中市忠勇路上直擊廚餘回收車，並未覆加蓋子，引發衛生疑慮。（圖／翻攝自Threads @pyw__mi）

台中爆發非洲豬瘟疫情，全台實施為期15天的豬隻禁餵廚餘政策，廚餘處理成為各界關注焦點。台中市環保局啟動廚餘緊急去化應變措施，開放4處指定掩埋場做堆肥，卻被踢爆大量廚餘直接倒進坑洞內露天堆置形成「廚餘海」，引發衛生疑慮。昨(29)日有民眾直擊一輛廚餘回收車，行駛過程中未覆蓋桶蓋，導致廚餘沿路溢灑到路面，影片曝光後，警方循線追查到吳姓駕駛，將依違反廢棄物清理法、道交條例開罰。

廚餘桶沒有加蓋，沿路噴濺，民眾擔憂影響環境衛生。（圖／翻攝自Threads @pyw__mi）

有民眾在社群平台Thread發布一段影片，只見一輛廚餘回收車行駛在南屯區忠勇路，準備前往文山掩埋場，車上的藍色廚餘桶沒有蓋上蓋子密封，沿路道路顛簸，車體跟著上下晃動，廚餘也跟著整路噴濺，「原來廚餘桶不用加蓋耶，一路一直震一直撒」，影片曝光後，引起網友熱議。

台中市警第四分局接獲通報後，立即展開調查，經調閱沿線監視錄影畫面，確認該輛廚餘回收車由吳姓男子駕駛，確有載運未加蓋廚餘行經道路之情。經環保局派員會同警方到場釐清後，環保局依廢棄物清理法第12條規定，針對「載運廢棄物未妥為密封加蓋」部分予以告發。

警方調閱監視器追查出廚餘回收車的吳姓駕駛，依法告發開罰。（圖／翻攝畫面）

警方另就其行駛時裝載內容物未依規定加覆之違規行為，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款製單舉發，依法可處新臺幣3,000元以上、18,000元以下罰鍰。第四分局呼籲，清運業者及駕駛人應確實落實相關規範，行車途中若裝載廚餘、砂石或其他廢棄物未妥善覆蓋，不僅影響環境衛生，更可能造成道路滑溼、異味逸散或危害用路人安全。警方將持續配合環保單位，加強清運車輛稽查與宣導，防杜類似事件再度發生，共同維護市容環境與道路安全。

