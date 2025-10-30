中市廚餘車竟沒加蓋！ 綠營議員要求環保局長陳宏益下台

多位民進黨議員批廚餘車所載廚餘竟無加蓋。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，疑似吃廚餘感染，民進黨多位議員今天在市議會痛批，環保局螺絲掉滿地，要求局長陳宏益下台，更有民眾發現台中市廚餘車竟然沒有加蓋，四週有行人及機車等，萬一含有非洲豬瘟的病毒溢出，有可能四處傳染，要求環保局強制加蓋；並詢問究竟廚餘是否還有掩埋?要求市府說清楚。

環保局長陳宏益表示，會要求運送的廚餘車要減速且輔導要加蓋；至於原本要掩埋的廚餘原來12處，現今已把9處都封掉，並且消毒，剩下3處。

民進黨市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠今天針對市府處理非洲豬瘟，從誤診、延遲採檢等整個都環環相扣，要求市府注意，而環保局處理廚餘螺絲掉滿地。

陳淑華並在現場播出網友拍到廚餘車在道路上行駛的狀況，她不滿的表示，廚餘車竟都沒有加蓋，萬一廚餘內若有非洲豬瘟病毒，溢出來造成傳染該如何？

陳淑華更批，外埔生質能源廠早就蓋好，第1期處理生廚餘，第2期處理熟廚餘，但盧秀燕現在才喊外埔生質能源廠籌備2期，已延宕7年。

陳淑華與議員陳雅惠批評，台中爆發非洲豬瘟，全市震驚，市府卻毫無警覺！疫情蔓延之際，民眾打市府總機竟還聽到「購物節抽大獎、歡迎下載APP」的宣傳語，防疫破口橫生、行政荒腔走板，讓人質疑市府到底有沒有把民生安全放在心上！

陳宏益則表示，昨天廚餘全部250公噸，進去焚化場190公噸，掩埋場從12處縮小為3處，原來的9處會掩埋好且消毒。

