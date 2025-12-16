中市建構全方位急救網 守護市民生命安全每一刻

記者張妤甄／臺中報導

臺中市是大型城市，設籍人口超過286萬，加上就學、就醫與居住人口，城市總人口已超過300萬。市長盧秀燕今（16）日主持市政會議表示，如此龐大的人口規模，意味著需要非常龐大的緊急救護能量。有關緊急救護工作，尤其是救護車的出勤，是市政中最重要且極具意義的一環，搶救生命，分秒必爭。

盧秀燕表示，為爭取黃金時間，臺中市不斷精進救護能量，也是全國第一個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間。感謝消防局同仁，今年度至今救護出勤已近15萬件，平均每天處理約400件，任務非常繁重。她也要特別感謝秀傳醫院黃明和院長的建議與啟發，黃董事長也是立法院「厚生會」的創會會長，長期關注醫療、社福等議題，對推動醫療進步貢獻卓著。

廣告 廣告

此外，市府也成立了全國第一支由急診醫師組成的「指導醫師救護義消分隊」，能在重大事故現場提供關鍵的專業支援。緊急救護需要全民共同參與。現在的CPR步驟已與過去不同，技術會與時俱進。因此，消防局與各局處合作，推廣最新的急救訓練。可從鼓勵公務同仁進修開始，並拓展至鄰里社區及各業管民間團體，提升全民基礎救護能力。

消防局長孫福佑表示，為因應高救護量能，消防局自111年起提升預算，每年救護耗材經費由960萬元增至1,240萬元，並投入逾7,114萬元推動「提升大臺中到院前緊急救護能量計畫」，添購高階生理監視器、影像式喉頭鏡、12導程心電圖機等設備，導入預立醫療流程，強化到院前心臟停止（OHCA）救護品質。高級救護技術員（TP）人數持續成長，預計115年將達285人，成長率128%，人數為6都第2。同時，臺中市65歲以上高齡人口已佔總人口17.24%，為緊急救護中需特別關注的族群。目前全市急救責任醫院共23家，提供分級醫療服務。

孫福佑說明，在措施推動方面，持續汰換老舊救護車，並自112年4月起採用高辨識度「巴騰堡格紋」塗裝與強化燈光，提升行車安全。同時，推動「到院前預通知」系統，以數位傳輸取代傳統無線電，為腦中風、心肌梗塞病患爭取黃金急救時間。自今年5月起啟用的「QR Code病患資料掃描系統」，已於全市22家責任醫院上線，縮短救護交接時間。

此外，救護義消人數穩定成長，並成立「鳳凰救護大隊-沙鹿、水湳分隊」，強化特定區域救護量能。113年6月更首創成立全國第一支由19位急診醫師組成的「指導醫師救護義消分隊」，提供24小時線上醫療指導，提升現場處置品質。

消防局表示，未來施政策略將包括全面推動「雙軌派遣」，對危急案件同步派遣一般及高級救護隊，其案件病患恢復自主循環成功率達45.57%；規劃於都會、南臺中（大里）、北臺中（豐原）成立3支高級救護隊，服務涵蓋全市約41.85%人口；推動救護耗材電子化管理；並建置「3D實境救護教室」提升訓練擬真度與效能。市府將持續以智慧科技與專業訓練，建構堅實的緊急救護安全網，守護市民每一刻。

臺中市總人口已超過300萬，市長盧秀燕今日主持市政會議表示，如此龐大的人口規模，意味著需要非常龐大的緊急救護能量。（記者張妤甄攝）