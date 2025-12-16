中市建置到院前預通知系統 爭取黃金搶救時間

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市消防局緊急救護服務件數今年1月到11月出勤14萬8052次，消防局今天表示，已建置「到院前預通知」系統，為腦中風、心肌梗塞民眾爭取黃金急救時間10到15分鐘。

台中市政府今天召開市政會議，由消防局長孫福佑在會中專案報告「消防安全台中宜居」，說明台中市緊急救護現況、緊急救護措施推動情形、執行具體成效、未來施政策略等。

孫福佑表示，台中市119緊急救護服務件數，今年1月到11月出勤14萬8052次，消防局並建置「到院前預通知」系統，由消防人員以緊急救護雲端作業系統的「到院前預通知」功能，將患者資訊同步傳送醫院急診及119派遣台，可以為腦中風、心肌梗塞民眾爭取黃金急救時間10到15分鐘。

廣告 廣告

孫福佑指出，台中市也於去年6月成立全台第1支「指導醫師救護義消分隊」，由19名急診醫師提供24小時線上醫療指導，醫師透過LINE群組或遠距平台即時通訊給予救護現場線上指導，授權給予急救藥物等，提升到院前急救品質。

台中市長盧秀燕表示，為爭取黃金時間，台中市不斷精進救護能量，也是全國第1個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間。感謝消防局人員，今年度至今救護出勤已近15萬件，平均每天處理約400件，任務非常繁重。

盧秀燕表示，緊急救護需要全民共同參與，新式CPR步驟已與過去不同，技術會與時俱進。消防局可與各局處合作，推廣最新的急救訓練，可從鼓勵公務人員進修開始，並拓展至鄰里社區及各業管民間團體，提升全民基礎救護能力。（編輯：張雅淨）1141216