中市建設團隊聯防抗「鳳凰」同步連線掌握各區現場防颱狀況

台中市政府建設局12日召開即時聯防抗「鳳凰」！同步連線掌握各區現場防颱狀況。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府建設局十二日上午時由局長陳大田主持召開「一級開設防颱應變機制第二次建設局暨所屬新工處、養工處防災應變會議」；隨著颱風「鳳凰」外圍環流影響持續，台中沿海地區風勢明顯增強，陳大田除督導各在建工程加強巡檢與防護作業外，也同步連線各轄區駐點單位，即時掌握防颱整備與現場狀況，嚴防突發事件發生，全面守護市民安全與施工場域穩定。

陳大田表示，雖台中位於外圍環流區，風雨影響相對有限，但海線地區仍發布強風特報黃色燈號，局部陣風達八級以上，除提醒民眾注意行車與外出安全，也指示各在建工程加強防風設施檢查，避免風勢掀起圍籬、模板或施工材料造成危險。

建設局指出，會議中即時連線各工程隊掌握整備情形，其中包含海線工程隊張淳婷隊長報告：靜宜、弘光周邊台灣大道人行道改善工程已確認排水箱涵及道路側溝排水順暢，現場災修機具及抽水設施均已待命，工務所人員也安排二十四小時輪班，目前未發生災害。

大肚和美大橋臨水作業區堆置沙包防止土石受沖刷。（記者陳金龍攝）

建設局強調，雖然颱風風雨強度預估不大，但因十一月生成颱風相當罕見，各單位不可掉以輕心。建設局將持續依天候變化滾動檢討整備措施，全面守護市民安全。也再次提醒，颱風期間請市民減少外出、避免前往山區或河濱活動。