中市建設局低碳永續績效奪雙冠！ 榮摘113年度雙料首獎肯定

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府建設局落實市長盧秀燕「以人為本、友善宜居」的施政理念，並積極呼應國內外低碳永續與減碳趨勢。在113年度的「溫室氣體管制執行績效考核」中勇奪甲組第1名「績效優良獎」，於「永續發展業務執行績效考核」永續環境組也獲得第1名「永續績效獎」。這些成績不僅彰顯市府團隊在公共建設與環境維護上的努力，更展現台中在減碳、永續與城市治理上的亮眼表現。

▲強化公私協力機制，透過企業認養、植栽補植及植林復育，讓綠化與減碳效益更持久。

建設局長陳大田指出，城市綠地、人行環境、道路照明與交通動線，都是推動低碳永續城市的重要關鍵。市府近年積極推動「台中美樂地計畫」、「人均綠地提升」、「無障礙人行道佈建」、「道路燙平與維護」及「LED節能路燈換裝」等多項措施，同時強化公私協力機制，與台灣山林復育協會、台積電及多家企業合作，透過企業認養、植栽補植及植林復育，讓綠化與減碳效益更持久、更具專業。

陳大田進一步感謝委員對建設局團隊的肯定，他表示，建設局將持續秉持市府「以人為本、友善宜居」的施政方針，深化低碳城市建設思維，推動更多友善、無障礙且兼具減碳功能的公共空間工程，提升市民生活品質。

建設局說明，在綠地推動方面，「美樂地計畫」以綠美化與共融環境同步並進，有效提升人均綠地面積；此外，市府也在台74線高架橋下及多處道路綠帶推動「引風、增綠、留藍」作業，並與企業攜手建置逾 13 公里帶狀綠廊，不僅強化城市景觀，也具備生態減碳與降溫功能，有效緩解都市熱島效應。

在人行環境與交通動線方面，建設局全面提升「道路燙平」與「無障礙人行道」品質，從人行道寬度、坡道設計到輪椅與嬰兒車通行需求均同步改善，並整併植栽、人行滲透鋪面、行道樹修剪及道路維護作業，以提升行人安全與城市可達性。

在照明系統升級方面，市府啟動「PFI 模式節能燈具換裝暨維護專案」，與民間企業簽訂長期合約，加速淘汰傳統燈具，並優先在校園、車站、醫院、景區及商圈等高人流地區更換傳統鈉光燈為新式節能LED燈具。此措施不僅大幅提升夜間照明品質，也有效降低能源使用與碳排放，是台中在節能設備升級與照明管理上的重要里程碑。

建設局強調，市府團隊將持續以「減碳降溫、與自然共融」為核心理念，推動更多友善公共空間與永續建設，持續提升台中的城市品質與居民福祉，並與市民攜手打造「宜居、低碳、共好」的永續城市願景。