中市建設局獲金石獎「雙首獎」 副總統蕭美琴接見讚揚

《圖說》中市府建設團隊獲副總統蕭美琴接見。

【民眾網諸葛志一台中報導】第33屆中華建築金石獎今年9月公布得獎名單，台中市政府建設局主辦的「台中市巨蛋體育館興建工程」與「台中市太平國民暨兒童運動中心興建工程」表現亮眼，分別榮獲規劃組與施工組金石獎，並雙雙奪下該組別最高榮譽「首獎」，締造「雙首獎」佳績。市府建設團隊獲副總統蕭美琴接見，建設局由總工程司陳建權代表局長陳大田出席，展現台中市推動工程品質與城市美學的卓越成果。

建設局長陳大田表示，此次「台中市巨蛋體育館」與「太平國民暨兒童運動中心」分別在規劃組與施工組勇奪首獎，是對市府建設團隊專業能力與工程品質的高度肯定。市府將持續以高標準推動各項公共建設，並於設計中落實節能、安全及智慧化等理念，持續優化市民生活環境，提升公共設施品質，促進區域均衡發展，進一步強化台中的國際能見度與城市形象。

廣告 廣告

建設局說明，台中巨蛋由建設局、都發局及運動局跨局處合作推動，並由日本知名建築師隈研吾攜手台灣九典聯合建築師事務所共同設計。主場館規劃可容納1萬5,500席觀眾席，為國內首座導入專業聲學設計的多功能體育場館，可將餘響時間控制於2秒內，符合國際賽事及大型展演需求；副場館設有3,000席觀眾席，適用於中小型活動。整體建築設計融入在地大甲藺草編織工藝意象，兼具文化特色與實用機能。

此外，榮獲施工組首獎的「太平國民暨兒童運動中心」在興建過程中展現優異施工品質，並擁有台中市最大的體適能空間，館內設施涵蓋溫水游泳池、水療中心、兒童運動遊戲室、綜合球場及多功能運動教室等，已於今年12月1日盛大開幕，將有效滿足在地居民對大型運動場館的使用需求；啟用後也獲副總統接見，為市政建設成果再添光彩。