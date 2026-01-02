中市引進廚餘固液分離設備 降低廚餘含水率減輕焚化廠負擔

因應中央廚餘去化政策調整，台中市啟動應變作為，由焚化廠協助收受處理廚餘，環保局指出，考量廚餘含水率高、熱值偏低，若直接進入焚化系統，恐增加焚化爐運轉負荷並影響處理效率，台中市率先引進廚餘破碎脫水設備，並於文山焚化廠完成設置與試運轉，期望透過前端處理降低焚化端負擔。

環保局指出，因應農業部自去(114)年10月22日起全面禁止廚餘餵養豬隻的政策，台中市由三座焚化廠協助收受廚餘，平均每日處理量約280公噸，然而，廚餘高含水率特性容易影響焚化效率，並對焚化廠既有設備與營運穩定性形成壓力，為此，環保局率先於文山焚化廠導入廚餘破碎脫水設備，並於今年12月中完成試運轉。

環保局說明，該套設備前端設有翻桶裝置，協助廚餘進料，減輕人工搬運負擔；廚餘進料後，先經人工分選，篩除金屬及大型硬塊等不適合破碎的物質，再進入破碎與擠壓脫水流程。實際運轉結果顯示，平均可去除廚餘約30%至40%的水分，每小時最大處理量約8公噸熟廚餘，單日最高處理量可達60公噸。

環保局表示，經脫水處理後的廚餘，可有效降低焚化爐燃燒負擔，提升焚化效率，同時改善垃圾貯坑因收受廚餘所產生的積水問題，減少抓夾作業中垃圾滑脫情形，有助於穩定垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度與整體作業環境品質。

除加強末端處理設施外，環保局也呼籲市民在採買與備餐時，衡量實際需求，減少食物浪費，以落實「惜食」與源頭減量，對於蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘，則可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式妥善處理，降低進入焚化體系的負擔。環保局強調，廚餘減量與資源化需仰賴政府與市民共同參與，透過設備升級、制度調整與全民配合，才能兼顧環境品質、焚化設施穩定運作與永續資源管理目標。