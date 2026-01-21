中市影視協拍量能再創高 國內外劇組齊聚中台灣影視基地

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】台中市政府持續強化影視產業發展，積極推動影視補助政策與協拍服務，並結合位於霧峰的中台灣影視基地，逐步累積城市影視製作量能。近年來，中台灣影視基地成果持續展現，不僅成功支援多部國片關鍵拍攝，更吸引國際劇組來台製作，已成為台灣重要的影視製作據點之一。

▲料理實境節目《星廚之戰》中台灣影視基地今日開錄-台中副市長鄭照新現身應援。

市府新聞局長欒治誼表示，中台灣影視基地是市府推動影視產業政策的重要基礎建設，透過與營運團隊中影八德股份有限公司的公私協力合作，持續優化專業場地設施與完整拍攝支援服務，讓劇組能在台中完成高難度、高規格的影視製作。影視基地擁有全台最大室內攝影棚，並設有國際級造浪池與深水池等專業設施，近年已逐步具備承接高強度、國際規格影視製作的能力，也讓台中的影視支援量能逐漸受到產業關注。

廣告 廣告

近年中台灣影視基地持續積極服務各類影視團隊，除經典遊戲改編影集《便利商店》、實境節目《星廚之戰》、國內大型劇組《懸命一線》進駐拍攝外，國片票房表現亮眼的電影《96分鐘》，亦於基地內搭建1：1高鐵車廂場景進行拍攝，展現基地在大型場景搭設與技術整合上的專業實力。該片上映後票房飆破2億元，成為年度國片票房冠軍，並獲得金馬獎肯定，不僅為台灣電影注入動能，也具體呈現中台灣影視基地對影視創作的實質支援成果。

除國片製作外，中台灣影視基地亦迎來台、日、韓跨國合製的國際劇組進駐拍攝，無論在製作規模、拍攝強度或技術流程上，皆符合國際影視製作標準。欒治誼指出，國際團隊選擇台中拍攝，顯示基地硬體設施、場地彈性、影視補助政策及行政協調量能已逐步獲得國際市場信任，有助於提升台中在亞洲影視產業鏈中的能見度。

台中市影視發展基金會執行長張婉榆表示，基金會與市府協力，透過單一協拍窗口與制度化服務，持續提升整體協拍量能，2025年協助影視劇組來台中拍攝案件已累積達102部，涵蓋電影、影集及多元影像內容，顯示台中已成為影視製作團隊高度信賴的拍攝城市。

張婉榆進一步指出，為持續擴大影視產業效益，台中亦積極參與各項國際影視展會與產業平台，包括TCCF創意內容大會及金馬創投會議，並整合市府資源與台中市影視發展基金會的產業推動量能，設立「台中拍創作獎」，鼓勵更多具潛力的影視企劃與劇組選擇台中進行拍攝製作，深化影視產業與城市發展的連結。

新聞局強調，中台灣影視基地不僅是拍攝場地，更是市府推動影視產業發展的重要政策工具。未來將持續強化基地功能、完善製作環境，結合影視補助與產業招商機制，吸引更多國內外影視團隊落地台中，讓影視製作成為帶動城市文化與產業升級的重要力量。