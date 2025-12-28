中市成功軟網隊新任會長林文仲 贈12所國中小學「仁愛基金」

林文仲（右二）剛接任會長即頒贈「仁愛基金」給育英等3所國中，和進德等9所國小。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市成功軟式網球隊第十八、十九屆會長舉辦交接典禮，由卸任會長洪宏瑩交接給新任會長林文仲。長年熱心地方公益，推廣網球運動不遺餘力的林文仲，特別頒贈「仁愛基金」給育英國中等3所國中及進德國小等9所小學，嘉惠學子、造福地方。

台中市成功網球聯誼會於民國七十四年由熱愛網球人士發起籌備與組織，在七十七年地方熱心人士前議員林長生出錢出力，經成功國小前校長林興宗提供學校場地，配合樂成社區王里長向市政府極力爭取球場經费，再由富億水電材料行柯富章樂捐部份水銀燈，於七十八年十月在成功國小網球場正式成立，訂名為「台中市成功網球聯誼會」，首屆會長公推前議員林長生擔任。林文仲指出，台中市東區成功網球隊，經過十八屆歷任會長的用心經營，球隊得以延續壯大，他接任第十九屆會長希望能夠打響成功網球隊的知名度，將繼續參與中部五縣市的各項軟式網球比賽，讓球員們的視野更寬廣，球技更進步、更精進，發揮「以球會友」的目的及達到運動健身。

新任會長林文仲基於「取之於社會、用之於社會」的理念，剛接任會長就立馬頒贈「仁愛基金」給育英、東峰、大業等3所國中，和進德、樂業、信義、鎭平、成功、力行、大智、太平、台中等9所國小，由各校校長代表接受。林文仲強調，每個學校在辦學時都有金錢上的需求；朋友告訴他一句話「所有的投資、投資教育是唯一不會失敗的！」所以我們要用心來投資教育，每個學校的校長都用他們的理念，用心來經營他們所帶領的學校，表現出各校不同的特色。