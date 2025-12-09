中市投7億補助182校改善廁所

台中市政府提升國中小學生如廁品質，積極向中央爭取資源，114至116年獲教育部核定「公立國民中小學老舊廁所整建工程計畫」，共補助台中市182所學校、經費達6.9億元，預計於116年底全面完成改善，為孩子打造更安全、舒適與衛生的學習環境。

教育局長蔣偉民表示，此次再投入近7億元補助如廁空間改善，補助以校內廁所屋齡逾20年且出現設備老化、通風不良、異味問題、光線不足或漏水等情形者為優先對象。

透過整建工程結合美學設計，各校也可融入校園特色，讓學校廁所不僅煥然一新，更成為友善、舒適的生活空間（見圖）。