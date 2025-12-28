中市持續推動非豬防疫措施 加速廚餘處理轉型嚴格把關

市長盧秀燕召開防範非豬災變中心擴大會議

臺中市政府持續推動非洲豬瘟防疫作為與配套措施，除了農業局持續稽查養豬場落實生物安全管理，環保局也透過多元管道加強去化廚餘。臺中市長盧秀燕召開防範非洲豬瘟災變中心擴大會議，指示加速廚餘處理轉型，持續嚴格把關，守護產業與防疫安全。

農業局於12月22日龍井區查獲疑似違規廚餘養豬案件，相關單位隨即啟動跨局處聯合稽查，實施移動管制、全場消毒，另採樣檢驗結果為陰性，後續每日由區公所防疫人員親訪觀察動物情形至管制期間結束，若違法將依法裁處。農業局強調，目前疫情已成功控制於個案場，整體風險回歸常態，將持續落實生物安全管理與巡查機制，並呼籲養豬業者確實遵守防疫規定，共同守護畜牧產業安全。

環保局表示，自114年10月22日起，為配合農業部全面禁止廚餘餵養豬隻政策，臺中市緊急啟動由三座焚化廠協助收受廚餘，每日處理量約270公噸。因廚餘含水率較一般垃圾為高，對焚化廠之操作處理過程產生ㄧ定的影響，為降低廚餘含水率對於目前階段採焚化發電之操作影響，文山焚化廠於今年12月初引進建置一套廚餘破碎脫水設備，透過前處理破碎及脫水作業，平均約可去除40%水分，有效降低進廠廚餘含水量，同時可改善垃圾貯坑積水、滲漏及異味問題，亦可改善與穩定廚餘垃圾堆疊情形，提升焚化操作穩定度及整體環境品質。

衛生局表示，為持續防範非洲豬瘟、確保農曆春節間民眾採買年貨的食品安全，持續執行「市售豬肉及其相關製品稽查專案」，並同步查核春節應景食品。截至26日的稽查結果，豬肉產品產地標示已查核2,454件豬肉相關製品的產地標示，結果全數符合規定。春節應景食品標示已查核313件，結果全數合格。春節應景食品抽驗63件產品，目前29件合格，其餘尚在檢驗中。

衛生局補充，將持續針對市售豬肉產品進行嚴格查驗。所有最新查驗結果與產地標示資訊，都會即時公開於『臺中食藥安智慧雲—食安GIS專區』，提供透明化的資訊查詢服務，致力確保每位市民在春節期間都能安心採買年貨，與家人共享放心、健康的團圓佳節。